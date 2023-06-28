Кори Барлог опроверг слухи о кастинге Дуэйна Джонсона на роль Кратоса ©

После того, как появились слухи о том, что компания Prime Video рассматривает возможность пригласить Дуэйна Джонсона на главную роль Кратоса, один из создателей франшизы немедленно пресек эти сплетни.

В Твиттере креативный директор нескольких игр God of War Кори Барлог ответил на заявления о том, что рестлер, ставший актером, ведет переговоры о том, чтобы сыграть разъяренного божества.

"Я буквально ничего об этом не слышал", - просто написал он. Учитывая собственное участие Барлога в создании сериала, он, безусловно, точно осведомлен о потенциальном списке актеров, о которых говорят за кулисами.

Дальнейшие подробности о сериале God of War на Prime Video пока не разглашаются, но многие члены творческой команды уже известны. Рэйф Джадкинс, известный своей ролью шоураннера сериала "Колесо времени" на Prime Video, будет руководить сериалом. Сценарий напишут Марк Фергус и Хоук Остби, сценаристы "Железного человека" и "Дитя человеческое", получившие премию "Оскар". Они также выступят в качестве исполнительных продюсеров вместе с Барлогом, Юми Янг из Santa Monica Studio, Роем Ли из Vertigo и Асадом Кизилбашем и Картером Своном из Playstation Productions.

Согласно краткому описанию сюжета, ожидается, что сериал будет рассказывать историю более поздних игр God of War, а не адаптировать франшизу, которая изначально вышла на PlayStation 2 в 2005 году.

"Сериал рассказывает о Кратосе, Боге Войны, который после изгнания из своего пропитанного кровью прошлого в Древней Греции навсегда вешает свое оружие в норвежском царстве Мидгард. Когда умирает его любимая жена, Кратос отправляется в опасное путешествие вместе с отчужденным сыном, чтобы развеять ее прах с самой высокой вершины - последнее желание жены. Вскоре Кратос понимает, что это путешествие - замаскированный эпический квест, который испытает на прочность узы между отцом и сыном и заставит Кратоса сражаться с новыми богами и монстрами за судьбу мира", - говорится в официальном синопсисе.