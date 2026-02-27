Кратос и Атрей вживую: Amazon и Sony показали первый кадр сериала God of War

Amazon и Sony опубликовали дебютный кадр из будущего сериала по God of War, решив опередить папарацци.

На изображении впервые представлены Райан Херст и Каллум Уинсон в образах Кратоса и Атрея.

Однако реакция аудитории в соцсетях оказалась неоднозначной. Многие пользователи раскритиковали качество кадра, сравнив его с работой нейросети или даже с пародийной постановкой.

Съёмки проекта уже стартовали, поэтому в ближайшее время можно ожидать новые материалы и подробности о сериале.