Кратос и Атрей вживую: Amazon и Sony показали первый кадр сериала God of War

Amazon и Sony опубликовали дебютный кадр из будущего сериала по God of War, решив опередить папарацци.
На изображении впервые представлены Райан Херст и Каллум Уинсон в образах Кратоса и Атрея.
Однако реакция аудитории в соцсетях оказалась неоднозначной. Многие пользователи раскритиковали качество кадра, сравнив его с работой нейросети или даже с пародийной постановкой.
Съёмки проекта уже стартовали, поэтому в ближайшее время можно ожидать новые материалы и подробности о сериале.
Хабиб куда как "кратоснее" выглядит.
да и Хасбик хорош, сразу видно пацан из йотунов. Страшно подумать какого Бога они пойдут убивать.
Выглядит как фанфик или пародия комедийная
Или дешевый косплей.
все сразу
Фоллаут так же по кадрам выглядел, тоже все говорили, плосмаса, резина, бомже
Ахахахахахахахахахахахахах, ЧТО ЭТО?! ЧТО ЭТО ТАКОЕ???!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ох давно я так не ржал!
на этой картинке Мемы можно клипать
есть кинцо получше
Он наклонился так, чтобы булки поширше раздвинуть и пропердеться))
А это точно кадр или нейросеть? Потому что вроде бы даже неплохо выглядит, пока не посмотришь на лицо Кратоса
Это нейрослоп, но публикация официальная
косплейтос с пузиком а не кратос)
дак он играл Тора с пузом в игре)
И мысль в глазах "Какого я тут делаю? Мне слишком мало платят..."
Так он Тора бы и играл. Больше бы в образ попал . А тут бомж какой то крашенный
Вообще не то, актер недостаточно мощный и образ дешевизной отдает. Лучше бы Момоа или Скалу позвали...
Кадры со съемочной площадки все так выглядят
я бы сказал дохлый.... и ,как бы помягче сказать... ха.я...в смысле лицо.... капец...
Да нет разницы, если на съемках выглядит дешево - то и на экране также будет
Какой же мискаст. Печаль :(
спасибо что не Черные пока что...
А в кого по твоему малец стрелу заряжает?
да уж лучше бы черный, как и озвучка во всей серии, чем такое
По логике отписавшихся уже тут, да и вообще логике школоло лицо должно быть один в один как в игре? Нейронкой подгонять, что ли игровое лицо? Не будет такого в сериале с реальными актерами. Кавила тоже когда хейтили львиная доля была "он не похож на игрового Геральта из Ведьмвсрака3" А должен что ли? Ну там был Ведьмак3ГоловногоМозга, тут игра не настолько популярна.
Да причем тут это? Понятно что как в игре не будет. Но, если это реальный кадр из сериала разве так должен выглядеть бог войны мать его? Нужно брутального мужика искать было а не скуфа с красно белого 🤣
Бл* а чё реально мешает взять и налепить на актёра лицо игровое, тем более кратоса 2018, там вполне реалистичное лицо, типо чё мимика будет х*еровой?
Несколько лет назад когда только планировался сериал и были слухи про кандидатов, я уже спрашивал. Спрошу еще раз, много "брутальных" актеров знаешь? Скала староват, не согласился бы скорей всего, и будет ли вообще он выглядеть "брутально" с бородой запойного мужика? Мартин Форд? Ну актерский талант там чуть меньше чем ноль, сериал то вряд ли будет состоять только из рубилова как игра? Хафтор Бьёрнссон? Ну моооожет быть. Есть еще примеры?
Тут было много комментов, что этот актер весьма солидный и харизматичный... Солидное у него разве что пузо))
Кратос курильщика)))