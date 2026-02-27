ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
God of War 20.04.2018
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
8.9 4 645 оценок

Кратос и Атрей вживую: Amazon и Sony показали первый кадр сериала God of War

butcher69 butcher69

Amazon и Sony опубликовали дебютный кадр из будущего сериала по God of War, решив опередить папарацци.

На изображении впервые представлены Райан Херст и Каллум Уинсон в образах Кратоса и Атрея.

Однако реакция аудитории в соцсетях оказалась неоднозначной. Многие пользователи раскритиковали качество кадра, сравнив его с работой нейросети или даже с пародийной постановкой.

Съёмки проекта уже стартовали, поэтому в ближайшее время можно ожидать новые материалы и подробности о сериале.

83
88
Комментарии:  88
Ваш комментарий
itzendixog
32
Legend_of_the_Hero
86
BrokVud Legend_of_the_Hero

Хабиб куда как "кратоснее" выглядит.

9
Wokedead BrokVud

да и Хасбик хорош, сразу видно пацан из йотунов. Страшно подумать какого Бога они пойдут убивать.

5
Karamba_6hell

Выглядит как фанфик или пародия комедийная

31
TerryTrix

Или дешевый косплей.

11
Nill Kravets TerryTrix

все сразу

7
_TEZ_

Фоллаут так же по кадрам выглядел, тоже все говорили, плосмаса, резина, бомже

TerryTrix

Ахахахахахахахахахахахахах, ЧТО ЭТО?! ЧТО ЭТО ТАКОЕ???!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Ох давно я так не ржал!

20
Nill Kravets

на этой картинке Мемы можно клипать

3
Samwise the Brave

есть кинцо получше

13
canismajorisvy

Он наклонился так, чтобы булки поширше раздвинуть и пропердеться))

5
JackReacher

А это точно кадр или нейросеть? Потому что вроде бы даже неплохо выглядит, пока не посмотришь на лицо Кратоса

12
PolGhost

Это нейрослоп, но публикация официальная

Ekaterina2009

косплейтос с пузиком а не кратос)

11
Властелин Сосцов

дак он играл Тора с пузом в игре)

vzglydizugla

И мысль в глазах "Какого я тут делаю? Мне слишком мало платят..."

demon33251 Властелин Сосцов

Так он Тора бы и играл. Больше бы в образ попал . А тут бомж какой то крашенный

2
Night Driving Avenger

Вообще не то, актер недостаточно мощный и образ дешевизной отдает. Лучше бы Момоа или Скалу позвали...

9
Pаrallax

Кадры со съемочной площадки все так выглядят

2
VoVaNdU

я бы сказал дохлый.... и ,как бы помягче сказать... ха.я...в смысле лицо.... капец...

Night Driving Avenger Pаrallax

Да нет разницы, если на съемках выглядит дешево - то и на экране также будет

Avaraks

Какой же мискаст. Печаль :(

8
Nill Kravets

спасибо что не Черные пока что...

4
SexualHarassmentPanda Nill Kravets

А в кого по твоему малец стрелу заряжает?

2
Властелин Сосцов Nill Kravets

да уж лучше бы черный, как и озвучка во всей серии, чем такое

Eclair_93

По логике отписавшихся уже тут, да и вообще логике школоло лицо должно быть один в один как в игре? Нейронкой подгонять, что ли игровое лицо? Не будет такого в сериале с реальными актерами. Кавила тоже когда хейтили львиная доля была "он не похож на игрового Геральта из Ведьмвсрака3" А должен что ли? Ну там был Ведьмак3ГоловногоМозга, тут игра не настолько популярна.

7
SoulsLake

Да причем тут это? Понятно что как в игре не будет. Но, если это реальный кадр из сериала разве так должен выглядеть бог войны мать его? Нужно брутального мужика искать было а не скуфа с красно белого 🤣

2
TheCalvariam

Бл* а чё реально мешает взять и налепить на актёра лицо игровое, тем более кратоса 2018, там вполне реалистичное лицо, типо чё мимика будет х*еровой?

Eclair_93 SoulsLake

Несколько лет назад когда только планировался сериал и были слухи про кандидатов, я уже спрашивал. Спрошу еще раз, много "брутальных" актеров знаешь? Скала староват, не согласился бы скорей всего, и будет ли вообще он выглядеть "брутально" с бородой запойного мужика? Мартин Форд? Ну актерский талант там чуть меньше чем ноль, сериал то вряд ли будет состоять только из рубилова как игра? Хафтор Бьёрнссон? Ну моооожет быть. Есть еще примеры?

4
BrokVud

Тут было много комментов, что этот актер весьма солидный и харизматичный... Солидное у него разве что пузо))

6
TremendousSebastian

Кратос курильщика)))

5
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ