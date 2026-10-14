Нативный ПК-порт God of War с PS2 через статическую рекомпиляцию уже дошёл до геймплея

Оригинальную God of War с PlayStation 2 постепенно превращают в нативный ПК-порт при помощи статической рекомпиляции. Проект god-of-war-recomp уже продвинулся от стартового экрана и меню до полноценного запуска игрового процесса.

Разработчик использует PS2Recomp для предварительного преобразования оригинального MIPS R5900-кода игры в C++, после чего полученный код компилируется в нативное 64-битное приложение для Windows. Сейчас таким образом преобразовано более 6400 функций оригинального исполняемого файла. При этом часть системы PlayStation 2 воссоздаётся отдельным runtime, а оригинальные IOP-модули пока выполняются через интерпретатор R3000A.

На текущем этапе порт загружает данные из оригинального ISO, показывает вступительный ролик, позволяет использовать клавиатуру или контроллер, выбирать сложность и непосредственно начинать игру. В районе афинских доков уже отображаются корабль, Кратос, противники и интерфейс. Также разработчик подтвердил работу загрузки, сохранения и повторного чтения сохранений с карты памяти.

Производительность пока далека от финальной. На системе с Ryzen 7 5800XT и Radeon RX 5700 XT игра работает примерно при 12 FPS со стандартными настройками. Экспериментальное использование отдельных потоков для VU1 и графической части повышает скорость примерно до 25 FPS, однако такой режим пока может зависать. Цель разработчика — добиться стабильных 30 FPS.

Звук уже воспроизводится, но из-за текущей скорости работы заметно заикается, а графический рендеринг всё ещё требует дальнейших исправлений. Главным узким местом разработчик называет скомпилированный микрокод VU1.