По мнению Дэвида Яффе, создателя God of War, новый Кратос не годится для продолжения франшизы

В последних двух частях God of War с Кратосом произошли значительные изменения, которые пришлись по душе далеко не всем геймерам, среди которых был и Дэвид Яффе, создатель оригинальной франшизы. Именно этот аспект и стал темой нового подкаста с участием Дэвида Яффе и Джона Гарвина, создателя Days Gone, на котором они поговорили об изменении характера Каратосо после того, как он стал отцом.
Многие избирательно относились к тому, что хотели услышать от меня, потому что многие говорили мне: "Ты глупец, если думаешь, что персонажи не должны меняться и иметь свою собственную историю". Мне это хорошо известно, но я не считаю, что каждый персонаж должен быть героем из художественной литературы для взрослых, который в начале пути был одним, а в конце стал совершенно другим.
Когда вы создаете персонажей франшизы, таких как Супермен, Бэтмен, Человек-паук, Чудо-женщина или Кратос, вы хотите, чтобы у них было больше всяческих нюансов, иначе они не будут казаться одномерными. Но вам также не хочется, чтобы ваш герой получился абсолютно другим, чтобы к шестой игре он уже не напоминал Кратоса.
Дэвиду понравилась сама идея Кори Барлога изменить Кратоса в God of War 2018 года, и он даже считает ее креативной, но это будет работать только в том случае, если история на этом закончится.
Не то чтобы я считал саму историю неинтересной, просто я не думаю, что Кратос, с которым мы остались, - это именно тот персонаж, вокруг которого должна строиться франшиза.
С этой мыслью Дэвида Джаффе согласился Джон Гарвин. По его словам, игре не хватает элемента фэнтези, который бы заставил игроков проникнуться симпатией к этому герою. На его взгляд, подобным путем пошла и Uncharted 4: Дрейк женился и в итоге ушел на пенсию.
Дело не в том, что Кори и сценаристы сделали что-то не так, а в том, что они строят франшизу с этим Кратосом, и я согласен, он не так интересен, как ваш Кратос. Главное, чтобы персонаж, который станет лицом франшизы, был интересным, чтобы за него было весело играть. Нельзя забывать и о фантазии, о том, что я хочу быть этим парнем, хочу заниматься сексом с этими нимфами, вот это и есть фантазия. Кстати, тебе не кажется, что это произошло с Дрейком, потому что он женился и у него родилась дочь?
Что касается Дэвида Джаффе, то он также раскритиковал концовку Uncharted 4 и обвинил в этом эго разработчиков. Он считает, что эта игра в духе фильмов об "Индиане Джонсе" и Marvel, где игроки просто хотят ощутить себя героями, не внося особых изменений в свой характер.
Это самолюбие. Так говорил Нил Друкманн, заметьте, я не испытываю ненависти к Нилу, и мне нравится The Last of Us Part 2, но в Uncharted 4 идея была такой: "Он уходит на пенсию, и если у нас и будут еще игры Uncharted, то не с ним, потому что этого требует сюжет". Для Sony маркетинг будет выглядеть так: "Давайте делать игры с Кэсси Дрейк". Но это так не работает, и он это знает.
Кратос тряпка, Нейтан в четвертой каблук бабораб и мямля, про последних из лгбт 2 даже говорить не буду... это целенаправленное уничтожение игровых серий обиженками...
Хорошо, что тебе такая участь с твоей правой рукой не светит.
бедный ущемленный калоед, не плакай
кратос из рагнарека не годится. превратили п5рсонажа в тряпку.
Просто надо дать этому персонажу достойные похороны, причём в духе первых частей: во время боя, в ярости, но имея чёткие мотивы, а не месть ради мести. Если же его доить дальше после рагнарёка, то это уже очевидный слив Кратоса.
Пора топор передавать Артею, а Кратосу нянчить внуков.
Да какие внуки, Кратос хоть и с бородой но ещё бодр, даже Фрейю ещё не обрюхатил)) не подарил ей так сказать "нового" Бальдра😅😅 да и по факту у Кратоса есть уже 2 внука, это Йормунганд и Фенрир. Это если учитывать мифологию.
Да, Кратоса сделали тряпкой. Где же наш спартанец, который голыми руками все разрушает
Это Дэвида Яффе не годится для продолжения франшизы! Все и так поняли в первой(4) части что батьку хотят сменить на школьника, который в будущем окажется педиком с любовью к чёрным дрынам.... Хотите сместить Кратоса из его же франшизы то готовьтесь к убыткам...
Нет бы новую франшизу сделать.. нет надо паразитировать на хороших произведениях что бы создать своего жирафа++ на замену полюбившемуся герою.. и явно ведь не удачно в первой(4) части он всех выбешивал, во второй отзовы именно об этапах прохождения за Атрея получили самый большой негатив и сам персонаж мало кому нравится, так зачем делать его ГГ если он не дотягивает не как просто личность не как персонаж по правилам произведения.
Вечно ноющий, что его зомбикаловая игра недооцененная, дайте шанс, плаки плаки. Критикует игры на голову выше и куда уж красивее и интереснее.
Именно Кратос двух последних частей заставил меня познакомится со всей серией и...молодой Кратос мне не особо нравится,хотя и Атрей бесит.
Спокойный мудрый Кратос который понимает свои ошибки прошлого самое то.
Но думаю дураку понятно,что ведёт к тому,что Локи убьет бога войны рано или поздно. // Влад Винчестер