По мнению Дэвида Яффе, создателя God of War, новый Кратос не годится для продолжения франшизы

В последних двух частях God of War с Кратосом произошли значительные изменения, которые пришлись по душе далеко не всем геймерам, среди которых был и Дэвид Яффе, создатель оригинальной франшизы. Именно этот аспект и стал темой нового подкаста с участием Дэвида Яффе и Джона Гарвина, создателя Days Gone, на котором они поговорили об изменении характера Каратосо после того, как он стал отцом.

Многие избирательно относились к тому, что хотели услышать от меня, потому что многие говорили мне: "Ты глупец, если думаешь, что персонажи не должны меняться и иметь свою собственную историю". Мне это хорошо известно, но я не считаю, что каждый персонаж должен быть героем из художественной литературы для взрослых, который в начале пути был одним, а в конце стал совершенно другим.



Когда вы создаете персонажей франшизы, таких как Супермен, Бэтмен, Человек-паук, Чудо-женщина или Кратос, вы хотите, чтобы у них было больше всяческих нюансов, иначе они не будут казаться одномерными. Но вам также не хочется, чтобы ваш герой получился абсолютно другим, чтобы к шестой игре он уже не напоминал Кратоса.

Дэвиду понравилась сама идея Кори Барлога изменить Кратоса в God of War 2018 года, и он даже считает ее креативной, но это будет работать только в том случае, если история на этом закончится.

Не то чтобы я считал саму историю неинтересной, просто я не думаю, что Кратос, с которым мы остались, - это именно тот персонаж, вокруг которого должна строиться франшиза.

С этой мыслью Дэвида Джаффе согласился Джон Гарвин. По его словам, игре не хватает элемента фэнтези, который бы заставил игроков проникнуться симпатией к этому герою. На его взгляд, подобным путем пошла и Uncharted 4: Дрейк женился и в итоге ушел на пенсию.

Дело не в том, что Кори и сценаристы сделали что-то не так, а в том, что они строят франшизу с этим Кратосом, и я согласен, он не так интересен, как ваш Кратос. Главное, чтобы персонаж, который станет лицом франшизы, был интересным, чтобы за него было весело играть. Нельзя забывать и о фантазии, о том, что я хочу быть этим парнем, хочу заниматься сексом с этими нимфами, вот это и есть фантазия. Кстати, тебе не кажется, что это произошло с Дрейком, потому что он женился и у него родилась дочь?

Что касается Дэвида Джаффе, то он также раскритиковал концовку Uncharted 4 и обвинил в этом эго разработчиков. Он считает, что эта игра в духе фильмов об "Индиане Джонсе" и Marvel, где игроки просто хотят ощутить себя героями, не внося особых изменений в свой характер.

Это самолюбие. Так говорил Нил Друкманн, заметьте, я не испытываю ненависти к Нилу, и мне нравится The Last of Us Part 2, но в Uncharted 4 идея была такой: "Он уходит на пенсию, и если у нас и будут еще игры Uncharted, то не с ним, потому что этого требует сюжет". Для Sony маркетинг будет выглядеть так: "Давайте делать игры с Кэсси Дрейк". Но это так не работает, и он это знает.