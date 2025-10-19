Появились детали кастинга предстоящего сериала по God of War: похоже грядёт ожидаемое "разнообразие" от Amazon и Sony

Компания Amazon активно продвигает производство сериала по God of War. В сеть попали детали кастинга, которые, судя по описаниям, полностью совпадают с героями игры от Santa Monica Studio. Проект разрабатывается при участии Sony Pictures Television и PlayStation Productions.
Сериал, как ожидается, будет основан на перезапуске God of War 2018 года, в котором Кратос вместе с сыном Атреем отправляется в путешествие после смерти жены.
Основные роли:
- Zion (Кратос) - мужчина 40–60 лет, любая этническая принадлежность. Закалённый в боях воин с трагическим прошлым. После смерти жены вынужден воспитывать сына, с которым ему сложно установить эмоциональную связь. Роль требует физической подготовки, сцен рукопашного боя и возможной обнажёнки.
- Joshua (Атрей) - мальчик 9–12 лет, умный, любопытный и эмоционально обделённый, любая этническая принадлежность. Он ищет одобрения отца и учится выживать в суровом мире. В описании упоминаются сцены с оружием и физическими испытаниями.
- Alexander (Один) - белый мужчина 60–70 лет, внешне неприметный, но крайне опасный. Манипулятивный патриарх, одержимый пророчествами и контролем, готов пожертвовать семьёй ради власти.
- Glen (Бальдр) - белый мужчина 30–40 лет, привлекательный, умный и расчетливый. Чувствует себя в тени братьев и наследует жестокость отца. Роль предполагает сцены боя и интимные эпизоды.
- Phoebe (Сиф) - женщина 30–40 лет, любая этническая принадлежность. После замужества с могущественным мужчиной получила доступ к власти, но осталась чужой среди богов. Любит своих детей, но страдает из-за мужа и подозрительно относится к свёкру Одину.
Известно, что первый сезон будет состоять из 10 эпизодов. Дата выхода сериала на данный момент неизвестна.
а так да , Белла подходит ) хоть кого может сыграть
Призрак Спарты уничтоживший греческий пантеон и потом магически очутившийся в мидгарде вопросов не вызывает. Но если его сыграет не тот оттенок белого то всё, вся скандинавская мифология рушится на глазах. Та самая мифология где мужик рожает восьминогого коня. Да, любая этническая принадлежность для спартанца в норвегии это страшное оскорбление канона, а вот Один и Бальдр обязательно белые, потому что так в древних манускриптах Santa Monica Studio написано. Видимо у вымышленных богов в видеоигре есть очень строгие миграционные законы и генетические паспорта.
он негр
Все по заветам амазона: все плохие - это белые мужики, а хорошие - это кто угодно.
Кратос - черный, Атрей - азиат будут. "К" - кастинг.
Кратоса и так черный озвучивает,не знаю,даже как реагировать,по.уй я сериалы не смотрю,угораю просто
Жмемс
сосемс
кек
негры индусы арабы будут против белых злых Одинов и Бальдров
Как же они боятся старого кратоса... идиократия