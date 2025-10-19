Появились детали кастинга предстоящего сериала по God of War: похоже грядёт ожидаемое "разнообразие" от Amazon и Sony

Компания Amazon активно продвигает производство сериала по God of War. В сеть попали детали кастинга, которые, судя по описаниям, полностью совпадают с героями игры от Santa Monica Studio. Проект разрабатывается при участии Sony Pictures Television и PlayStation Productions.

Сериал, как ожидается, будет основан на перезапуске God of War 2018 года, в котором Кратос вместе с сыном Атреем отправляется в путешествие после смерти жены.

Основные роли:

Zion (Кратос) - мужчина 40–60 лет, любая этническая принадлежность. Закалённый в боях воин с трагическим прошлым. После смерти жены вынужден воспитывать сына, с которым ему сложно установить эмоциональную связь. Роль требует физической подготовки, сцен рукопашного боя и возможной обнажёнки.

Joshua (Атрей) - мальчик 9–12 лет, умный, любопытный и эмоционально обделённый, любая этническая принадлежность. Он ищет одобрения отца и учится выживать в суровом мире. В описании упоминаются сцены с оружием и физическими испытаниями.

Alexander (Один) - белый мужчина 60–70 лет, внешне неприметный, но крайне опасный. Манипулятивный патриарх, одержимый пророчествами и контролем, готов пожертвовать семьёй ради власти.

Glen (Бальдр) - белый мужчина 30–40 лет, привлекательный, умный и расчетливый. Чувствует себя в тени братьев и наследует жестокость отца. Роль предполагает сцены боя и интимные эпизоды.

Phoebe (Сиф) - женщина 30–40 лет, любая этническая принадлежность. После замужества с могущественным мужчиной получила доступ к власти, но осталась чужой среди богов. Любит своих детей, но страдает из-за мужа и подозрительно относится к свёкру Одину.

Известно, что первый сезон будет состоять из 10 эпизодов. Дата выхода сериала на данный момент неизвестна.