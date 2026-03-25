Разработчики God of War рассматривали египетскую мифологию для перезапуска серии

Во время разработки перезапуска God of War 2018 года студия Sony Santa Monica рассматривала несколько вариантов сеттинга, включая египетскую мифологию. Об этом рассказал бывший программист серии Тим Мосс.

По его словам, команда анализировала два основных направления для новой части франшизы — скандинавскую и египетскую мифологию. В итоге разработчики решили остановиться на скандинавском сеттинге, поскольку он показался им «знакомым, но в то же время не слишком очевидным» для игроков.

Мосс отметил, что идея перенести события серии в Египет действительно обсуждалась внутри студии, и не исключено, что к ней могут вернуться в будущем.

Интерес к этой теме появился у фанатов ранее, когда в файлах God of War Ragnarök обнаружили вырезанный контент. Среди него был персонаж по имени Мау — слово, связанное в древнеегипетской культуре с образом кошки и бога солнца Ра.