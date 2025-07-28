Сериал по God of War будет посвящён истории Кратоса и Атрея: первый сезон получит 10 эпизодов

На San Diego Comic-Con 2025 шоураннер Рональд Д. Мур раскрыл новые детали предстоящей экранизации God of War.

Несмотря на отсутствие игрового опыта, Мур признался, что был впечатлён историей отца и сына из God of War, с которой он ознакомился с помощью игрофильма. Тема игры оказалась близка Муру, который ранее уже исследовал подобные отношения в своих предыдущих работах.

Мур подтвердил участие Кори Барлога, геймдиректора God of War, в создании сериала. Хотя шоураннер избежал прямого ответа о включении фрагментов прошлого Кратоса, он отметил, что сценарии для всех 10 эпизодов первого сезона ещё в разработке. При этом Amazon уже дала зеленый свет на разработку второго сезона сериала.

Съёмки первого сезона могут начаться уже в начале 2026 года.