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God of War 20.04.2018
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
8.9 4 347 оценок

Сериал по God of War будет посвящён истории Кратоса и Атрея: первый сезон получит 10 эпизодов

AceTheKing AceTheKing

На San Diego Comic-Con 2025 шоураннер Рональд Д. Мур раскрыл новые детали предстоящей экранизации God of War.

Несмотря на отсутствие игрового опыта, Мур признался, что был впечатлён историей отца и сына из God of War, с которой он ознакомился с помощью игрофильма. Тема игры оказалась близка Муру, который ранее уже исследовал подобные отношения в своих предыдущих работах.

Мур подтвердил участие Кори Барлога, геймдиректора God of War, в создании сериала. Хотя шоураннер избежал прямого ответа о включении фрагментов прошлого Кратоса, он отметил, что сценарии для всех 10 эпизодов первого сезона ещё в разработке. При этом Amazon уже дала зеленый свет на разработку второго сезона сериала.

Съёмки первого сезона могут начаться уже в начале 2026 года.

70
39
Комментарии: 39
Ваш комментарий
NFiria

Брутальный мужик, который разрывал и еб@л богов? Неее, прилежный семьянин с бесящим, неинтересным пиз@юком!

35
Nill Kravets

которому скорее всего Фрея будет мозг выносить и пилить возможно единственным плюсом может быть его бой с Бальдером но зная как сейчас хорошо снимают и монтажируют тем более в сериалах запаруют и тем более бюджет будет врдяли нормальным либо его попилят

6
нитгитлистер Nill Kravets

сняли бы тогда уж камерный ситком в стиле большого взрыва))

4
Nill Kravets нитгитлистер

и Фрея скорее всего будет очень бесячим персонажем(тем более с выбором Актрисы)и вместо того что бы мы ей сочувствовали она будет либо раздражать не хуже Атрея либо те кто будут смотреть сериал надеяться что Кратос не выдержит и пробьет её вместе с сынком

6
нитгитлистер

вот так вот. первые части? да кому они нужны когда есть бог и сын его и холодная скандинавия....
честно разочарован таким решением

17
hom1e

а атреуса тоже белла рамзи будет играть

15
10522

Нет, её уже взяли на эту роль:

12
denis 80 10522

Гениально 👏🏿👏🏿👏🏿

d3v1z0r

молодцы. решили поставить в основу сериала самую худшую составляющую игры)

8
ОТСТУПНИК Style

пипец, унылый кратос все серии будет на лодке плавать?

6
Nill Kravets

скорее всего да и ещё с Черными Скандинавскими богами трындеть

6
Vetrjak

А чего не про первые части?

5
K0t Felix

Решили снять сериал про семейные ценности

5
Denis Kyokushin

Если Кратос будет нигер,то можно даже не скачивать

5
Whiskyorigin

Кратос будет черный, а Атрей транс\женщина?

5
Nill Kravets

Беллой Рамзи

4
SubaruBrzDream

Странное решение,начать снимать сериал,минуя практически всю суть бога войны..

5
Nill Kravets

это если бы сняли Войну бесконечности без других частей Мстителей

1
SubaruBrzDream Nill Kravets

во во.

1
MNM 777

Вот он идеально бы подошел

2
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