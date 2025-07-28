Сериал по God of War будет посвящён истории Кратоса и Атрея: первый сезон получит 10 эпизодов

На San Diego Comic-Con 2025 шоураннер Рональд Д. Мур раскрыл новые детали предстоящей экранизации God of War.
Несмотря на отсутствие игрового опыта, Мур признался, что был впечатлён историей отца и сына из God of War, с которой он ознакомился с помощью игрофильма. Тема игры оказалась близка Муру, который ранее уже исследовал подобные отношения в своих предыдущих работах.
Мур подтвердил участие Кори Барлога, геймдиректора God of War, в создании сериала. Хотя шоураннер избежал прямого ответа о включении фрагментов прошлого Кратоса, он отметил, что сценарии для всех 10 эпизодов первого сезона ещё в разработке. При этом Amazon уже дала зеленый свет на разработку второго сезона сериала.
Съёмки первого сезона могут начаться уже в начале 2026 года.
Брутальный мужик, который разрывал и еб@л богов? Неее, прилежный семьянин с бесящим, неинтересным пиз@юком!
которому скорее всего Фрея будет мозг выносить и пилить возможно единственным плюсом может быть его бой с Бальдером но зная как сейчас хорошо снимают и монтажируют тем более в сериалах запаруют и тем более бюджет будет врдяли нормальным либо его попилят
сняли бы тогда уж камерный ситком в стиле большого взрыва))
и Фрея скорее всего будет очень бесячим персонажем(тем более с выбором Актрисы)и вместо того что бы мы ей сочувствовали она будет либо раздражать не хуже Атрея либо те кто будут смотреть сериал надеяться что Кратос не выдержит и пробьет её вместе с сынком
вот так вот. первые части? да кому они нужны когда есть бог и сын его и холодная скандинавия....
честно разочарован таким решением
а атреуса тоже белла рамзи будет играть
Нет, её уже взяли на эту роль:
Гениально 👏🏿👏🏿👏🏿
молодцы. решили поставить в основу сериала самую худшую составляющую игры)
пипец, унылый кратос все серии будет на лодке плавать?
скорее всего да и ещё с Черными Скандинавскими богами трындеть
А чего не про первые части?
Решили снять сериал про семейные ценности
Если Кратос будет нигер,то можно даже не скачивать
Кратос будет черный, а Атрей транс\женщина?
Беллой Рамзи
Странное решение,начать снимать сериал,минуя практически всю суть бога войны..
это если бы сняли Войну бесконечности без других частей Мстителей
во во.
Вот он идеально бы подошел