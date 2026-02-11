Слух: новый спин-офф God of War могут выпустить сразу на нескольких платформах

В сети появилась информация о возможном мультиплатформенном релизе следующей игры во вселенной God of War. Речь идёт не о полноценной номерной части, а о более компактном проекте в формате 2.5D с элементами метроидвании, который, по слухам, может стать связующим звеном между God of War Ragnarök и будущим продолжением.

Инсайдер Nate the Hate, ранее точно предсказавший ряд анонсов, сообщил, что ещё в прошлом году обсуждалась идея выпуска этой игры сразу на нескольких платформах. Пока неизвестно, переросли ли эти разговоры в конкретный план, но сам факт таких обсуждений уже вызывает интерес.

Наиболее вероятным сценарием считается одновременный релиз на PlayStation 5 и ПК — подобную стратегию Sony уже использовала, например, с Helldivers 2. Однако не исключён и более широкий охват, включая Nintendo Switch 2, особенно с учётом формата игры, который хорошо подходит для гибридной консоли.

Пока проект официально не анонсирован, и вся информация остаётся на уровне слухов. Однако если игра действительно будет показана в ближайшее время, возможно, уже скоро станет ясно, станет ли это первым God of War, доступным за пределами экосистемы PlayStation с самого первого дня.