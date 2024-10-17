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God of War 20.04.2018
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
8.9 3 795 оценок

СМИ: производство сериала God of War начнётся с нуля из-за ухода ключевых шоураннеров и продюсеров

butcher69
Новости

Согласно новым данным от Deadline, работа над сериалом God of War для Amazon Prime Video начнётся с нуля из-за ухода ключевых шоураннеров и продюсеров. По информации издания, проект покинули шоураннер и исполнительный продюсер Рэйф Джадкинс, а также исполнительные продюсеры Хоук Остби и Марк Фергюс. Хотя было готово несколько сценариев, Amazon и Sony решили, что сериал должен развиваться в новом направлении.

Несмотря на изменения в команде, Кори Барлог, креативный директор студии Santa Monica Studio, останется в проекте как исполнительный продюсер, наряду с Асадом Кизилбашем и Картером Своном из Playstation Productions. Также в проекте задействованы Юми Янг и Рой Ли. На данный момент актёр на роль Кратоса ещё не выбран.

Ожидается, что перезапуск задержит выпуск сериала минимум на три года.

-8
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Кей Овальд

Мда.. эти наснимают...

3
Wolfenstein

ниче с годами не меняется , что Уве Болл снимал хреноту по играм, что потом другие, что сейчас 🤌 вон про того же хитмена скока раз снять пытались и все кал, про Макса Пейна уж казалось бы такой сюжет шикарный и тож кал… единицы кому удалось по игре чет нормальное заснять так не все лезут и лезут як сумасшедшие

-1
Janekste

В сравнении с тем, что снимают сегодня по играм, фильмы Уве Болла выглядят почти шедеврами и вспоминаются с теплотой. Иными словами, не ценили мы, люди, то что имели. Вот и пришли в итоге к тому, к чему пришли. Что посеешь, то пожнёшь, как говорится.

ниче с годами не меняется

Ещё как меняется. Сегодня в каждом западном фильме каст актёров обязательно всех цветов радуги. Во времена Уве Болла такого точно не было. Очень многое поменялось с годами, на самом деле.

-1
K0t Felix

Первое, что приходит в голову хорошая адаптация Ларки с Джоли

0
Темный-Властелин

Уве Болл снял офигенный Постал, лучшая экранизация игры за всю историю

0
WittyOrvilleton

Если снимут сериал чутка получше, чем сериал по Ведьмаку либо Колец Власти, уже будет хорошо.

-2
Темный-Властелин

вряд ли, напичканная по самые яйца повесточное Г будет

0