СМИ: производство сериала God of War начнётся с нуля из-за ухода ключевых шоураннеров и продюсеров

Согласно новым данным от Deadline, работа над сериалом God of War для Amazon Prime Video начнётся с нуля из-за ухода ключевых шоураннеров и продюсеров. По информации издания, проект покинули шоураннер и исполнительный продюсер Рэйф Джадкинс, а также исполнительные продюсеры Хоук Остби и Марк Фергюс. Хотя было готово несколько сценариев, Amazon и Sony решили, что сериал должен развиваться в новом направлении.

Несмотря на изменения в команде, Кори Барлог, креативный директор студии Santa Monica Studio, останется в проекте как исполнительный продюсер, наряду с Асадом Кизилбашем и Картером Своном из Playstation Productions. Также в проекте задействованы Юми Янг и Рой Ли. На данный момент актёр на роль Кратоса ещё не выбран.

Ожидается, что перезапуск задержит выпуск сериала минимум на три года.