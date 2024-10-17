СМИ: производство сериала God of War начнётся с нуля из-за ухода ключевых шоураннеров и продюсеров

Согласно новым данным от Deadline, работа над сериалом God of War для Amazon Prime Video начнётся с нуля из-за ухода ключевых шоураннеров и продюсеров. По информации издания, проект покинули шоураннер и исполнительный продюсер Рэйф Джадкинс, а также исполнительные продюсеры Хоук Остби и Марк Фергюс. Хотя было готово несколько сценариев, Amazon и Sony решили, что сериал должен развиваться в новом направлении.
Несмотря на изменения в команде, Кори Барлог, креативный директор студии Santa Monica Studio, останется в проекте как исполнительный продюсер, наряду с Асадом Кизилбашем и Картером Своном из Playstation Productions. Также в проекте задействованы Юми Янг и Рой Ли. На данный момент актёр на роль Кратоса ещё не выбран.
Ожидается, что перезапуск задержит выпуск сериала минимум на три года.
Мда.. эти наснимают...
ниче с годами не меняется , что Уве Болл снимал хреноту по играм, что потом другие, что сейчас 🤌 вон про того же хитмена скока раз снять пытались и все кал, про Макса Пейна уж казалось бы такой сюжет шикарный и тож кал… единицы кому удалось по игре чет нормальное заснять так не все лезут и лезут як сумасшедшие
В сравнении с тем, что снимают сегодня по играм, фильмы Уве Болла выглядят почти шедеврами и вспоминаются с теплотой. Иными словами, не ценили мы, люди, то что имели. Вот и пришли в итоге к тому, к чему пришли. Что посеешь, то пожнёшь, как говорится.
Ещё как меняется. Сегодня в каждом западном фильме каст актёров обязательно всех цветов радуги. Во времена Уве Болла такого точно не было. Очень многое поменялось с годами, на самом деле.
Первое, что приходит в голову хорошая адаптация Ларки с Джоли
Уве Болл снял офигенный Постал, лучшая экранизация игры за всю историю
Если снимут сериал чутка получше, чем сериал по Ведьмаку либо Колец Власти, уже будет хорошо.
вряд ли, напичканная по самые яйца повесточное Г будет