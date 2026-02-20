ЧАТ ИГРЫ
God of War 20.04.2018
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
8.9 4 630 оценок

Sony не предложила Bluepoint Games заняться ремейками God of War, хотя студия очень хотела и боролась за выживание

AceTheKing AceTheKing

Руководитель технического отдела студии Bluepoint Games Питер Далтон прокомментировал ситуацию вокруг недавнего анонса ремейка трилогии God of War и последовавших новостей о закрытии коллектива.

Одному из пользователей он подтвердил, что Sony не поручала его команде разработку этого проекта, хотя студия с радостью взялась бы за него. Учитывая специализацию Bluepoint Games на создании высококачественных ремейков, фанаты предполагали, что именно эта студия занимается обновленной версией классических игр про Кратоса. Однако несколькими днями позже появилась информация о полном роспуске коллектива.

Далтон также поделился размышлениями о причинах закрытия, отметив, что студии приходилось упорно бороться за выживание, но в конечном итоге бизнес оказался важнее всего. Он напомнил, что успех команды всегда строился на стремлении делать работу максимально качественно, однако даже это не помогло сохранить коллектив.

Комментарии:  9
Neko-Aheron

Угу, всякое дерьмо от Дракмана с мерзостью вместо нормального персонажа, это пожалуйста, а качественные и очень хорошо сделаные ремейки игр у которых тысячи фанатов… нет. Сони, соевые пи***

Tommy451
ZackSnyder

кто, если не они. купить студию в 21, после 2х десятков лет совместной рабоы...чтобы тупо закрыть. хотя бы продали.

Wondermaster

Ремейками займется Sweet Baby.

Wellyndyt

Вся игровая индустрия., давно подчинена этим радужным сатанистам 🤣🤣🤣

Lazy Mutton

Ну раз бизнес такой важный для Sony, что они готовы в очередной раз положить болт на интересы игрового сообщества, то будем неплохо, если игроки проголосуют деньгой на релизе очередной сервисной Marathon.

Wellyndyt

Игроков дано нет., остались капрофаги которые будут голосовать рублём

6363

Ну да лучше же уволить талантливых ребят. Чем людей которые занимаются подвигание повестки, стерильности и прочего мусора.

janfondebruno

Пока Дракман и Хюльст в компании , ничего хорошего ждать не стоит