Sony не предложила Bluepoint Games заняться ремейками God of War, хотя студия очень хотела и боролась за выживание

Руководитель технического отдела студии Bluepoint Games Питер Далтон прокомментировал ситуацию вокруг недавнего анонса ремейка трилогии God of War и последовавших новостей о закрытии коллектива.
Одному из пользователей он подтвердил, что Sony не поручала его команде разработку этого проекта, хотя студия с радостью взялась бы за него. Учитывая специализацию Bluepoint Games на создании высококачественных ремейков, фанаты предполагали, что именно эта студия занимается обновленной версией классических игр про Кратоса. Однако несколькими днями позже появилась информация о полном роспуске коллектива.
Далтон также поделился размышлениями о причинах закрытия, отметив, что студии приходилось упорно бороться за выживание, но в конечном итоге бизнес оказался важнее всего. Он напомнил, что успех команды всегда строился на стремлении делать работу максимально качественно, однако даже это не помогло сохранить коллектив.
