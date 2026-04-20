Sony Santa Monica поздравила игроков с 8-летием God of War (2018)

Восемь лет назад состоялся релиз God of War (2018) — перезапуска культовой серии, который не только переосмыслил франшизу, но и задал новую планку для сюжетных экшенов от третьего лица.
Как сообщили разработчики из Santa Monica Studio, на раннем этапе внутри команды проект носил рабочее название INT8 — это была восьмая игра студии. Спустя годы этот факт приобрёл символическое значение: сегодня команда отмечает восьмилетие проекта и подводит итоги пройденного пути.
За это время игра успела получить множество наград, включая звание «Игры года», а также закрепить за собой статус одного из ключевых эксклюзивов PlayStation. История Кратос и его сына Атрея нашла отклик у миллионов игроков по всему миру и задала новое направление развитию серии.
Разработчики поблагодарили сообщество за поддержку и отметили, что именно игроки помогли проекту стать тем, чем он является сегодня.
8 лет, а игра по сей день в техническом плане многие новинки легко заткнет. Хотя Рыцарю Аркхама уже 11 в этом году и он тоже с этим вполне справляется
