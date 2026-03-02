Создатель God of War раскритиковал первый кадр сериала: "Похоже на ИИ"

Первое официальное изображение сериала по мотивам God of War от Amazon Prime Video вызвало волну обсуждений — и не только среди фанатов. На кадре представлены Райан Хёрст в роли Кратоса и Каллум Винсон в образе юного Атрея, однако реакция аудитории оказалась прохладной.
С резкой критикой выступил создатель оригинальной игры Дэвид Яффе. Он заявил, что изображение выглядит «плохим во многих отношениях» и в какой-то момент даже показалось ему созданным с помощью искусственного интеллекта. При этом Яффе подчеркнул, что уважает шоураннера Рона Мура и не ставит крест на всём проекте из-за одного кадра.
Разработчика смутил образ Кратоса, который, по его словам, выглядит «глупо», а также Атрей с луком, производящий неубедительное впечатление. Яффе также прокомментировал слова Херста «не верьте всему, что видите в интернете», отметив, что если маркетинговая команда публикует материал, то должна быть готова к его оценке публикой.
Это вообще не Кратос.
Я этих богов войны каждый день видел у пивной.
нет это хуже чем ии💩
оно бы лучше сделало
а гейропейцы с пиндосами теперь только так и могут
так что уж точно пусть лучше нейруха🤢🤮
Во, примерно то же самое хотел написать. Пусть они молят бога чтобы это было просто рандмоное чудачество ИИ, а не взвешенное и продуманное решение живого человека, ответственного за проект.
Судя по событиями в мире то ваши еще покруче могут ,но не с фильмами
Похоже на отрыжку младшего брата нетфликса 😄
Да там какой-то карлик в роли сынули // Александр Королёв
Ну вот одним тут хейтеры АМД мерещатся а другим вон ИИ везде.
Дэвид Яффе спёр геймплей у ninja gaiden 2004 и сделал его доступным для раков, потому что те завидовали настоящим игрокам и рыдали. Сам по себе геймплей оригинальных gow примитивен, там нечего делать, по сути начало эры press x to win пафосного кинца. Сделал пафосный бэдэсс сеттинг для домашних боевиков и навалил эпичного музона тудуту тудутуту... Но ведь кринге имхо. Но он хороший скамер был всегда.
Ему надо отдать должное только за twisted metal - вот это его тема. Хотя уже тогда были аналоги получше, например ... не скажу. Twisted metal black неплох и хардкорен как жопа, а в слешерах с оружием и их механиках он не соображает от слова совсем. Есть две разные базовые базы: ninja gaiden 2004(black, sigma) и dmc3 - а всё остальное это девиации, плагиат и моды) подражателей.