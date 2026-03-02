ЧАТ ИГРЫ
God of War 20.04.2018
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
8.9 4 647 оценок

Создатель God of War раскритиковал первый кадр сериала: "Похоже на ИИ"

butcher69 butcher69

Первое официальное изображение сериала по мотивам God of War от Amazon Prime Video вызвало волну обсуждений — и не только среди фанатов. На кадре представлены Райан Хёрст в роли Кратоса и Каллум Винсон в образе юного Атрея, однако реакция аудитории оказалась прохладной.

С резкой критикой выступил создатель оригинальной игры Дэвид Яффе. Он заявил, что изображение выглядит «плохим во многих отношениях» и в какой-то момент даже показалось ему созданным с помощью искусственного интеллекта. При этом Яффе подчеркнул, что уважает шоураннера Рона Мура и не ставит крест на всём проекте из-за одного кадра.

Разработчика смутил образ Кратоса, который, по его словам, выглядит «глупо», а также Атрей с луком, производящий неубедительное впечатление. Яффе также прокомментировал слова Херста «не верьте всему, что видите в интернете», отметив, что если маркетинговая команда публикует материал, то должна быть готова к его оценке публикой.

Комментарии:  9
0ncnjqybr
Разработчика смутил образ Кратоса, который, по его словам, выглядит «глупо»

Это вообще не Кратос.

Я этих богов войны каждый день видел у пивной.

theatre off tragedy

нет это хуже чем ии💩

оно бы лучше сделало

а гейропейцы с пиндосами теперь только так и могут

так что уж точно пусть лучше нейруха🤢🤮

Wing42

Во, примерно то же самое хотел написать. Пусть они молят бога чтобы это было просто рандмоное чудачество ИИ, а не взвешенное и продуманное решение живого человека, ответственного за проект.

Victor Crash

Судя по событиями в мире то ваши еще покруче могут ,но не с фильмами

MNM 777
Avtor-avtora

Похоже на отрыжку младшего брата нетфликса 😄

Пользователь ВКонтакте

Да там какой-то карлик в роли сынули // Александр Королёв

Egik81

Ну вот одним тут хейтеры АМД мерещатся а другим вон ИИ везде.

Samwise the Brave

Дэвид Яффе спёр геймплей у ninja gaiden 2004 и сделал его доступным для раков, потому что те завидовали настоящим игрокам и рыдали. Сам по себе геймплей оригинальных gow примитивен, там нечего делать, по сути начало эры press x to win пафосного кинца. Сделал пафосный бэдэсс сеттинг для домашних боевиков и навалил эпичного музона тудуту тудутуту... Но ведь кринге имхо. Но он хороший скамер был всегда.

Ему надо отдать должное только за twisted metal - вот это его тема. Хотя уже тогда были аналоги получше, например ... не скажу. Twisted metal black неплох и хардкорен как жопа, а в слешерах с оружием и их механиках он не соображает от слова совсем. Есть две разные базовые базы: ninja gaiden 2004(black, sigma) и dmc3 - а всё остальное это девиации, плагиат и моды) подражателей.