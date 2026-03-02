Создатель God of War раскритиковал первый кадр сериала: "Похоже на ИИ"

Первое официальное изображение сериала по мотивам God of War от Amazon Prime Video вызвало волну обсуждений — и не только среди фанатов. На кадре представлены Райан Хёрст в роли Кратоса и Каллум Винсон в образе юного Атрея, однако реакция аудитории оказалась прохладной.

С резкой критикой выступил создатель оригинальной игры Дэвид Яффе. Он заявил, что изображение выглядит «плохим во многих отношениях» и в какой-то момент даже показалось ему созданным с помощью искусственного интеллекта. При этом Яффе подчеркнул, что уважает шоураннера Рона Мура и не ставит крест на всём проекте из-за одного кадра.

Разработчика смутил образ Кратоса, который, по его словам, выглядит «глупо», а также Атрей с луком, производящий неубедительное впечатление. Яффе также прокомментировал слова Херста «не верьте всему, что видите в интернете», отметив, что если маркетинговая команда публикует материал, то должна быть готова к его оценке публикой.