God of War 20.04.2018
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
8.9 4 583 оценки

Стало известно, кто сыграет Кратоса в сериале God of War

RedDay13 RedDay13

Роль Кратоса в сериальной экранизации God of War для стримингового сервиса Amazon Prime Video исполнит Райан Херст. Примечательно, что ранее актёр уже был связан с франшизой — именно он озвучил Тора в игре God of War: Ragnarök.

Херст широко известен по роли Гарри «Оппи» Уинстона в байкерской драме «Сыны анархии» (Sons of Anarchy), созданной Куртом Саттером. Позднее актёр вновь поработал с Саттером в сериале «Покинутые» (The Abandons) от Netflix, где исполнил одну из ключевых ролей. В его фильмографии также значатся «Ходячие мертвецы», S.W.A.T, «Тайное общество мистера Бенедикта», «Босх» и «Мотель Бейтс». Кроме того, Херст появится в грядущем фильме Кристофера Нолана «Одиссея» (The Odyssey) о Троянской войне, премьера которого намечена на 17 июля.

Сериал God of War создаётся усилиями Sony Pictures Television и Amazon MGM Studios при участии PlayStation Productions и Tall Ship Productions. В центре сюжета — история Кратоса и Атрея, отправившихся в опасное путешествие, чтобы исполнить последнюю волю Фэй и развеять её прах.

Сценаристом, шоураннером и исполнительным продюсером проекта выступает Рональд Д. Мур (Ronald D. Moore). Авторы уже подтвердили, что шоу получит как минимум два сезона.

Комментарии:  10
pandore

лучше бы они дуейна джонсона пригласили или лысого из бразерс чем этого,даже это смотрелось бы не так нелепо

6
Legend_of_the_Hero

Слухи не обманули.

2
vvvjust

)))

1
SkoofyDoo

Ну и мискастище

Neko-Aheron

Он в курсах, что надо бриться налысо ?

1
Евгений Сверский

Одиссея не про Троянскую войну, а про Одиссея, которой с неё на Итаку добраться пытается

Wersus Pro

Он крут.Но нужен мужик с лысой башкой идеальной формы.Аля Диван Матрас Джонсон,Джейсон Стейтем,Брююююююс Уууулисс и т.д.

Пользователь ВКонтакте

Спасибо, что он не ч // Алёна Хрватска

K0t Felix

По росту точно подходит

TIuBo3aBpuK

А почему не он?