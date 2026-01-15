Стало известно, кто сыграет Кратоса в сериале God of War

Роль Кратоса в сериальной экранизации God of War для стримингового сервиса Amazon Prime Video исполнит Райан Херст. Примечательно, что ранее актёр уже был связан с франшизой — именно он озвучил Тора в игре God of War: Ragnarök.

Херст широко известен по роли Гарри «Оппи» Уинстона в байкерской драме «Сыны анархии» (Sons of Anarchy), созданной Куртом Саттером. Позднее актёр вновь поработал с Саттером в сериале «Покинутые» (The Abandons) от Netflix, где исполнил одну из ключевых ролей. В его фильмографии также значатся «Ходячие мертвецы», S.W.A.T, «Тайное общество мистера Бенедикта», «Босх» и «Мотель Бейтс». Кроме того, Херст появится в грядущем фильме Кристофера Нолана «Одиссея» (The Odyssey) о Троянской войне, премьера которого намечена на 17 июля.

Сериал God of War создаётся усилиями Sony Pictures Television и Amazon MGM Studios при участии PlayStation Productions и Tall Ship Productions. В центре сюжета — история Кратоса и Атрея, отправившихся в опасное путешествие, чтобы исполнить последнюю волю Фэй и развеять её прах.

Сценаристом, шоураннером и исполнительным продюсером проекта выступает Рональд Д. Мур (Ronald D. Moore). Авторы уже подтвердили, что шоу получит как минимум два сезона.