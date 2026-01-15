Стало известно, кто сыграет Кратоса в сериале God of War

Роль Кратоса в сериальной экранизации God of War для стримингового сервиса Amazon Prime Video исполнит Райан Херст. Примечательно, что ранее актёр уже был связан с франшизой — именно он озвучил Тора в игре God of War: Ragnarök.
Херст широко известен по роли Гарри «Оппи» Уинстона в байкерской драме «Сыны анархии» (Sons of Anarchy), созданной Куртом Саттером. Позднее актёр вновь поработал с Саттером в сериале «Покинутые» (The Abandons) от Netflix, где исполнил одну из ключевых ролей. В его фильмографии также значатся «Ходячие мертвецы», S.W.A.T, «Тайное общество мистера Бенедикта», «Босх» и «Мотель Бейтс». Кроме того, Херст появится в грядущем фильме Кристофера Нолана «Одиссея» (The Odyssey) о Троянской войне, премьера которого намечена на 17 июля.
Сериал God of War создаётся усилиями Sony Pictures Television и Amazon MGM Studios при участии PlayStation Productions и Tall Ship Productions. В центре сюжета — история Кратоса и Атрея, отправившихся в опасное путешествие, чтобы исполнить последнюю волю Фэй и развеять её прах.
Сценаристом, шоураннером и исполнительным продюсером проекта выступает Рональд Д. Мур (Ronald D. Moore). Авторы уже подтвердили, что шоу получит как минимум два сезона.
лучше бы они дуейна джонсона пригласили или лысого из бразерс чем этого,даже это смотрелось бы не так нелепо
Слухи не обманули.
)))
Ну и мискастище
Он в курсах, что надо бриться налысо ?
Одиссея не про Троянскую войну, а про Одиссея, которой с неё на Итаку добраться пытается
Он крут.Но нужен мужик с лысой башкой идеальной формы.Аля Диван Матрас Джонсон,Джейсон Стейтем,Брююююююс Уууулисс и т.д.
Спасибо, что он не ч // Алёна Хрватска
По росту точно подходит
А почему не он?