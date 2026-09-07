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God of War 20.04.2018
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
8.9 4 811 оценок

Звезда "Игры престолов" Хафтор Бьернссон предложил себя на роль Кратоса в экранизации God of War

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Исландский силач и актер Хафтор Юлиус Бьернссон, известный по роли Горы в сериале "Игра престолов", обратился к своим подписчикам с интригующим вопросом. 6 сентября 2026 года он опубликовал в соцсетях пост, в котором поинтересовался мнением фанатов о своем гипотетическом участии в экранизации культовой видеоигры God of War.

Будьте честны… вы бы хотели увидеть меня в роли Кратоса?

— написал Бьернссон, прикрепив к сообщению фотографию в образе Кратоса. Публикация моментально привлекла внимание аудитории, набрав сотни тысяч просмотров и десятки тысяч лайков.

Кратос - главный герой серии игр God of War, суровый спартанский воин и бог войны. Многие поклонники франшизы уже начали активно обсуждать, насколько брутальная внешность и габариты исландского актера (рост 206 см) соответствуют образу культового персонажа.

Однако стоит отметить, что официально роль Кратоса в готовящейся экранизации от Amazon Prime Video уже занята. В конце августа 2026 года стало известно, что на эту роль утвержден Дейв Батиста . Звезда "Стражей Галактики" сменил Райана Херста, который был вынужден покинуть проект из-за травмы бицепса, полученной на съемочной площадке. Батиста, давний фанатский выбор на роль Кратоса, сейчас активно набирает мышечную массу для съемок, которые должны возобновиться в октябре.

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Комментарии:  17
Ваш комментарий
QuerulousLytton

Лучше Батисты.

29
Taicho

Ему всего 37. Не тянет он на умудрённого батю, да и актерским качествами не блещет.

18
Артур Деменко

Да никто не станет позориться в этом сериале от Свит бейби

7
GregorNN

Судя как потуж