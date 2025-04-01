Звезда третьего сезона "Ричера" хочет сыграть Тюра в сериале God of War

Сериал God of War от Amazon уже находится в разработке, и актёры начинают проявлять интерес к ролям. Один из них — Оливье Рихтерс, звезда третьего сезона «Ричера», который мечтает сыграть Тюра, скандинавского бога войны.

Рихтерс признался, что хотел бы воплотить Кратоса, но его рост (218 см) и масса (более 150 кг) делают это затруднительным. Однако Тюр или даже Тор стали бы идеальными персонажами для него. Актёр уже обратился к своему агенту с просьбой организовать пробы и отметил, что Amazon хорошо знакома с его работой. Стоит отметить, что в прошлом Рихтерс уже предстал перед публикой в образе Кратоса во время одной из тематических выставок.

Помимо актёрской карьеры, Рихтерс — профессиональный бодибилдер, что делает его отличным кандидатом для роли могучего бога.