Звезда третьего сезона "Ричера" хочет сыграть Тюра в сериале God of War

Сериал God of War от Amazon уже находится в разработке, и актёры начинают проявлять интерес к ролям. Один из них — Оливье Рихтерс, звезда третьего сезона «Ричера», который мечтает сыграть Тюра, скандинавского бога войны.
Рихтерс признался, что хотел бы воплотить Кратоса, но его рост (218 см) и масса (более 150 кг) делают это затруднительным. Однако Тюр или даже Тор стали бы идеальными персонажами для него. Актёр уже обратился к своему агенту с просьбой организовать пробы и отметил, что Amazon хорошо знакома с его работой. Стоит отметить, что в прошлом Рихтерс уже предстал перед публикой в образе Кратоса во время одной из тематических выставок.
Помимо актёрской карьеры, Рихтерс — профессиональный бодибилдер, что делает его отличным кандидатом для роли могучего бога.
На самом деле, это он
о да
Ну так он же чернокожий, поэтому годен к любой роли😄
да это же атрей
Не Атрей а ))
Не этого на роль ангрбоды
Тора должен сыграть Эдди Холл
Идеально, прям один в один!
Жирных много, а хороших актеров нет
Хафтор Бьёрнсон
а когда он стал проф бодибилдером? вы хоть профи то видели)))
Это бройлеры. Со спортом они ничего общего не имеют
Че то я даже представить не могу кто будет Кратоса играть
Билл Голдберг или Дейв Батиста идеально бы подошли на роль Кратоса. Жаль, что они уже староваты.
для тюра его придется множко ужать, а вот для тора в самый раз, ток подушку к пузу изолентой примотать...
Ну не обезательно соответсвовать игре так как я уверен что многие будет не той расы или цвета кожи чем в игре поэтому тора может быть и мускулистый
Инклюзивная игра обзаведется еще более инклюзивной адаптацией в виде сериала? Остановите землю.
я просто привык ждать более худший вариант
так сериал будет про последние части? какая же попса этот ваш сериал
Не, лучше дать ему роль Синдри. В самый раз дворф гермофоб.
Бальдр прикольный чувак. Кратосу люлей отвешивал будь здоров
Год оф Вар // Сергей Бегленко
Это не каноничный Кратос.
С такой рожей только драугров играть.
Кто угодно только не он. Харизмой не вышел