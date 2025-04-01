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God of War 20.04.2018
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
8.9 4 128 оценок

Звезда третьего сезона "Ричера" хочет сыграть Тюра в сериале God of War

butcher69 butcher69

Сериал God of War от Amazon уже находится в разработке, и актёры начинают проявлять интерес к ролям. Один из них — Оливье Рихтерс, звезда третьего сезона «Ричера», который мечтает сыграть Тюра, скандинавского бога войны.

Рихтерс признался, что хотел бы воплотить Кратоса, но его рост (218 см) и масса (более 150 кг) делают это затруднительным. Однако Тюр или даже Тор стали бы идеальными персонажами для него. Актёр уже обратился к своему агенту с просьбой организовать пробы и отметил, что Amazon хорошо знакома с его работой. Стоит отметить, что в прошлом Рихтерс уже предстал перед публикой в образе Кратоса во время одной из тематических выставок.

Помимо актёрской карьеры, Рихтерс — профессиональный бодибилдер, что делает его отличным кандидатом для роли могучего бога.

45
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
Unicorling

На самом деле, это он

46
jax baron

о да

2
TheNikolay00

Ну так он же чернокожий, поэтому годен к любой роли😄

9
Ким чин ин

да это же атрей

4
MNM 777 Ким чин ин

Не Атрей а ))

8
Rograx

Не этого на роль ангрбоды

2
SnakePlissken

Тора должен сыграть Эдди Холл

19
AT_Sagor

Идеально, прям один в один!

4
Bambaleila

Жирных много, а хороших актеров нет

0
Bambaleila

Хафтор Бьёрнсон

0
Mihanbo

а когда он стал проф бодибилдером? вы хоть профи то видели)))

4
Alexey Revan

Это бройлеры. Со спортом они ничего общего не имеют

2
cthulhu42

Че то я даже представить не могу кто будет Кратоса играть

1
Xstranger

Билл Голдберг или Дейв Батиста идеально бы подошли на роль Кратоса. Жаль, что они уже староваты.

1
DowncastKylian

для тюра его придется множко ужать, а вот для тора в самый раз, ток подушку к пузу изолентой примотать...

0
Лобо

Ну не обезательно соответсвовать игре так как я уверен что многие будет не той расы или цвета кожи чем в игре поэтому тора может быть и мускулистый

1
Rey4rtRO Лобо

Инклюзивная игра обзаведется еще более инклюзивной адаптацией в виде сериала? Остановите землю.

0
Лобо Rey4rtRO

я просто привык ждать более худший вариант

0
ТемныйВластелин

так сериал будет про последние части? какая же попса этот ваш сериал

0
Taicho

Не, лучше дать ему роль Синдри. В самый раз дворф гермофоб.

0
vidyssss

Бальдр прикольный чувак. Кратосу люлей отвешивал будь здоров

0
Пользователь ВКонтакте

Год оф Вар // Сергей Бегленко

0
Pravdarub

Это не каноничный Кратос.

0
0ncnjqybr

С такой рожей только драугров играть.

-2
CRAZY rock GAME

Кто угодно только не он. Харизмой не вышел

-3