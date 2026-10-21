God of War: Ascension ускорили до 16,7 FPS на ПК - статическая рекомпиляция продолжает развиваться

Неофициальный ПК-порт God of War: Ascension на базе технологии статической рекомпиляции ps3recomp продолжает развиваться. Проект уже способен пройти системные проверки и загрузку, показать вступительные экраны, воспроизвести начальный видеоролик с синхронизированными изображением и звуком, открыть главное меню и добраться до первого полноценного уровня, где Кратос находится в цепях. При этом разработчики подчёркивают, что игра пока не проходится от начала до конца и готового публичного релиза ещё нет.

Особенно заметный прогресс произошёл с производительностью. 20 октября первый уровень удалось ускорить примерно с 10 до 15 FPS, а уже 21 октября показатель вырос примерно до 16,7 FPS после того, как каждый поток SPU распределили на отдельное ядро процессора, оставив основному потоку PPU нулевое ядро. В описании проекта разработчики отмечают, что ранее эта сцена работала приблизительно при 9 FPS, тогда как сейчас скорость достигает 16–17 FPS. Основным ограничением остаётся не видеокарта, а перекомпилированный код SPU.

Параллельно авторы начали переносить наиболее тяжёлые операции обработки геометрии в нативный код. В частности, для модуля 218, отвечающего за геометрию при отрисовке, уже реализованы нативные операции распаковки индексов и преобразования позиций, результаты которых совпадают с оригинальными заданиями игры. Следующим этапом должен стать перевод оставшейся части этого модуля, что потенциально позволит дополнительно повысить производительность.