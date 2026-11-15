Вышла первая публичная версия неофициального ПК-порта God of War: Ascension

Разработчик под ником M Bilal выпустил первую общедоступную версию (0.1.31) неофициального ПК-порта эксклюзивного для PS3 экшена God of War: Ascension. По сравнению с бета-версией релиз получил заметный прирост производительности, стабильности и расширенные настройки.

Автор перевел большую часть кода на нативное выполнение, добавил отсечение невидимых объектов и оптимизировал работу многоядерных процессоров. Для устранения фризов в сборку включили 13 425 предкомпилированных шейдеров, а для видеокарт NVIDIA добавили функцию их плавной фоновой подгрузки. Тем не менее игра остается требовательной к процессору: связка из Ryzen 9 9950X3D и RTX 5080 держит 60 FPS в тяжелых сражениях (1440p, масштаб рендера 2x) и выдает до 106 FPS в открытых локациях.

Порт поддерживает разрешения вплоть до 5K, сглаживание SMAA, апскейлер AMD FSR 3.1 и исправляет множество графических багов с освещением и текстурами. Также разработчик починил работу беспроводных геймпадов, добавил бэкап сохранений и обновил лаунчер — теперь он запускает игру напрямую из ISO-образа или папки без предварительной расшифровки через RPCS3.

Сборка распространяется бесплатно, но не включает файлы самой игры — для запуска понадобится собственный дамп God of War: Ascension.