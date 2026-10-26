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God of War: Chains of Olympus 04.03.2008
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
8.8 258 оценок

God of War: Chains of Olympus получила нативный ПК-порт с CRT-фильтром и улучшенными текстурами

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

God of War: Chains of Olympus получила неофициальный нативный ПК-порт от разработчика DrummingBird1. Проект основан на статической рекомпиляции: оригинальный код PSP преобразуется для непосредственного исполнения на ПК вместо традиционной эмуляции консоли.

God of War: Chains of Olympus "Нативный ПК-порт - 4K, HDR, 144 FPS и управление с клавиатуры"

В актуальной версии разработчик исправил переназначение клавиш, из-за которого одна кнопка могла одновременно выполнять несколько действий. Также появилась возможность уклоняться правым аналоговым стиком и добавлена вибрация контроллера при получении урона.

Графическая часть получила классическое соотношение сторон 4:3, CRT-фильтр и экспериментальное размещение интерфейса по краям экранов 21:9 и 32:9. Для слабых компьютеров без дискретной видеокарты появился облегчённый графический профиль.

Кроме того, порт умеет импортировать сохранения из PPSSPP и получил систему автоматического создания улучшенных текстур с помощью Real-ESRGAN. Пользователь может извлечь игровые ресурсы и самостоятельно сформировать пакет текстур с нейросетевым масштабированием.

Для запуска требуется собственный образ God of War: Chains of Olympus.

ПК 2
5
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Anti-Obama

Уважаемые вайбкодеры! Прошу вас создать нативные порты обеих Диссидий с PSP, и перевести 012 на великий и могучий.

1
hpi

Почему не версия с пс3?