Актёр озвучки Кратоса уже сыграл в God of War: Laufey и остался в восторге - "люди будут потрясены"

Кристофер Джадж, подаривший голос и внешность Кратосу в современных играх God of War, похвалил готовящуюся God of War: Laufey. По словам актёра, новый проект Sony Santa Monica получился настолько хорошим, что игроки будут впечатлены.

«Это просто бомба. Люди будут потрясены», — заявил Джадж во время панели на Fan Expo Canada.

Актёр также отдельно отметил Дебору Энн Уолл, которая исполняет роль Лауфей. По его словам, она пользуется огромной любовью у поклонников разных франшиз и отлично справилась с новой ролью.

В God of War: Laufey именно Лауфей впервые станет полноценной игровой героиней серии. В предыдущих частях её показывали преимущественно в воспоминаниях и сюжетных сценах, тогда как теперь игроки смогут непосредственно управлять матерью Атрея.

По стилю боя Лауфей заметно отличается от Кратоса. Вместо тяжёлых и мощных атак она делает ставку на скорость, акробатику и мобильность, хотя разработчики подчёркивают, что по боевым навыкам она ничем не уступает Кратосу.

God of War: Laufey выйдет на PS5 16 февраля 2027 года. Судя по словам исполнителя роли Кратоса, у новой героини уже есть как минимум один очень довольный критик ещё до релиза.