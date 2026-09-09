Актёр озвучки Кратоса уже сыграл в God of War: Laufey и остался в восторге - "люди будут потрясены"

Кристофер Джадж, подаривший голос и внешность Кратосу в современных играх God of War, похвалил готовящуюся God of War: Laufey. По словам актёра, новый проект Sony Santa Monica получился настолько хорошим, что игроки будут впечатлены.
«Это просто бомба. Люди будут потрясены», — заявил Джадж во время панели на Fan Expo Canada.
Актёр также отдельно отметил Дебору Энн Уолл, которая исполняет роль Лауфей. По его словам, она пользуется огромной любовью у поклонников разных франшиз и отлично справилась с новой ролью.
В God of War: Laufey именно Лауфей впервые станет полноценной игровой героиней серии. В предыдущих частях её показывали преимущественно в воспоминаниях и сюжетных сценах, тогда как теперь игроки смогут непосредственно управлять матерью Атрея.
По стилю боя Лауфей заметно отличается от Кратоса. Вместо тяжёлых и мощных атак она делает ставку на скорость, акробатику и мобильность, хотя разработчики подчёркивают, что по боевым навыкам она ничем не уступает Кратосу.
God of War: Laufey выйдет на PS5 16 февраля 2027 года. Судя по словам исполнителя роли Кратоса, у новой героини уже есть как минимум один очень довольный критик ещё до релиза.
Чем млять? Радужным вайбом? Летающим кубиком? Общим даунизмов тех дегенератов что сделали игру? Ну да, народ будет просто потрясён, тем какие дебилы работают в гейдеве.
Я думаю новый GoW будет игрой года.
Эти все схавают, будут губы коричневые вытирать и говорить что игра года 🤣
Что если бы она называлась Лауфей побочная история God of War, то, вероятно, не вызвала бы такой негативной реакции. Такое название указывает на то, что это разовый проект, и я думаю, большинство людей смирились бы с этим, зная, что он предназначен только для одной игры. Но нынешнее название указывает на то, что она определенно станет новой главной героиней GoW, заменив Кратоса. Кратос уже несколько раз возвращался из мертвых, так что можно с уверенностью сказать, что Лауфей тоже вернется. В следующей игре будет два или три играбельных главных героя: Кратос, Атреус и Лауфей. После этого God of War будет полностью посвящена Лауфей. Игра отстой!!!
Лауфей это откровенная попытка ослабить переполненную тестостероном франшизу God o