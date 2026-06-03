Алана Пирс четыре года писала God of War: Laufey

Алана Пирс (бывшая журналистка IGN) официально подтвердила, что именно она была одним из основных сценаристов нового God of War под названием God of War: Laufey во время работы в Sony Santa Monica.
Итак, вот та игра God of War, над которой я четыре года работала как сценарист.
Многие до сих пор считают её символом захвата игровых медиа прогрессивной повесткой. Именно поэтому её назначение одним из главных сценаристов God of War: Laufey вызвало такую бурную негативную реакцию в сообществе.
Человек, которого геймерское сообщество считало врагом ещё 12 лет назад, в итоге четыре года писала продолжение одной из самых мужественных и популярных франшиз Sony. Для многих это выглядит как финальный победный круг той самой культурной войны 2014 года.
Реакция сообщества здоровая - многие вспоминают Forspoken от Square Enix и её громкий провал. Вряд ли он повторится, учитывая "непоколебимую" фан-базу Sony.
BLM-щица и одна из главных защитница Эбби из ластухи второй. Вот и думайТЕ, что там может она написать.
Она вроде же норм барышня?
Какая она писатель, с ее внешностью надо на оранжевом ютубе работать...Да жаль конечно , что с такой культовой игрой так поступили, больше всего еще приколол куб и меч с говорящей ленточкой в ролике - это конечно тот ещё кринж)
Если поставить ударение на и, то теперь понятно, почему этот GoW получился таким феминным калом.
Долго тужилась.
Хотя вон сценарий Хорайзон писал главный сценарист Нью-Вегас. И какая дрисня в итоге вышла.