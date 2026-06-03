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God of War Laufey TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
4.3 56 оценок

Алана Пирс четыре года писала God of War: Laufey

pgsvcks pgsvcks

Алана Пирс (бывшая журналистка IGN) официально подтвердила, что именно она была одним из основных сценаристов нового God of War под названием God of War: Laufey во время работы в Sony Santa Monica.

Итак, вот та игра God of War, над которой я четыре года работала как сценарист.

Многие до сих пор считают её символом захвата игровых медиа прогрессивной повесткой. Именно поэтому её назначение одним из главных сценаристов God of War: Laufey вызвало такую бурную негативную реакцию в сообществе.

Человек, которого геймерское сообщество считало врагом ещё 12 лет назад, в итоге четыре года писала продолжение одной из самых мужественных и популярных франшиз Sony. Для многих это выглядит как финальный победный круг той самой культурной войны 2014 года.

Реакция сообщества здоровая - многие вспоминают Forspoken от Square Enix и её громкий провал. Вряд ли он повторится, учитывая "непоколебимую" фан-базу Sony.

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Комментарии:  20
Ваш комментарий
HuskyRescue

BLM-щица и одна из главных защитница Эбби из ластухи второй. Вот и думайТЕ, что там может она написать.

5
bysaturn

Она вроде же норм барышня?

4
PuaJl4eJl

Какая она писатель, с ее внешностью надо на оранжевом ютубе работать...Да жаль конечно , что с такой культовой игрой так поступили, больше всего еще приколол куб и меч с говорящей ленточкой в ролике - это конечно тот ещё кринж)

4
Summonеr
Алана Пирс четыре года писала God of War: Laufey

Если поставить ударение на и, то теперь понятно, почему этот GoW получился таким феминным калом.

4
Рикочико

Долго тужилась.

Хотя вон сценарий Хорайзон писал главный сценарист Нью-Вегас. И какая дрисня в итоге вышла.

3
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