Алана Пирс четыре года писала God of War: Laufey

Алана Пирс (бывшая журналистка IGN) официально подтвердила, что именно она была одним из основных сценаристов нового God of War под названием God of War: Laufey во время работы в Sony Santa Monica.

Итак, вот та игра God of War, над которой я четыре года работала как сценарист.

Многие до сих пор считают её символом захвата игровых медиа прогрессивной повесткой. Именно поэтому её назначение одним из главных сценаристов God of War: Laufey вызвало такую бурную негативную реакцию в сообществе.

Человек, которого геймерское сообщество считало врагом ещё 12 лет назад, в итоге четыре года писала продолжение одной из самых мужественных и популярных франшиз Sony. Для многих это выглядит как финальный победный круг той самой культурной войны 2014 года.

Реакция сообщества здоровая - многие вспоминают Forspoken от Square Enix и её громкий провал. Вряд ли он повторится, учитывая "непоколебимую" фан-базу Sony.