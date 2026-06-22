Дебора Энн Уолл надеется, что GoW: Laufey поможет девушкам-геймерам стать частью франшизы, которая раньше была мужской

Дебора Энн Уолл, звезда "Сорвиголовы", на сцене Game Con Canada впервые открыто заговорила о своей роли в грядущем проекте God of War: Laufey. Актриса, которая воплотит Фэй - мать Атрея и жену Кратоса, - поделилась своими надеждами относительно влияния новой игры на женскую аудиторию. Для Уолл, которая сама является страстной поклонницей настольных ролевых игр и D&D, этот проект стал не просто очередной работой, а возможностью изменить восприятие культовой франшизы.

Когда ведущий спросил, как актриса относится к тому, что она вот-вот станете лицом игры, которая до недавнего времени была преимущественно мужской, и что многие девушки станут играть в игру именно из-за нее, Уолл ответила с искренним волнением:

Чем больше разнообразия будет в наших историях, тем больше историй мы сможем рассказать. Все это ради того, чтобы ценить взгляды друг друга и расширять свой кругозор. Если мне удастся хоть немного помочь женщинам в игровой индустрии, я буду очень рада этому.

Уолл подчеркнула, что история Фэй не является "женской" в узком смысле. По ее словам, переживания героини универсальны и понятны каждому:

Я убеждена, что универсальность достигается через конкретику. В переживаниях Фэй нет ничего такого, с чем не мог бы отождествить себя человек любого пола. Это история о родителе. О сожалении. О том, как стать лучше, чем ты был раньше. О вопросе: "Достаточно ли я хорош?" О подготовке семьи к потере. Эти идеи универсальны, мы просто смотрим на них через призму этой женщины.

Уолл провела параллель с тем, как предыдущие игры серии находили отклик у разных людей:

Я думаю о тех людях, которые, возможно, из-за своего детства или отношений с родителями, так сильно отождествляли себя с историей Кратоса и Атрея. И чувствовали, что их поняли. Мне нравится мысль, что теперь ещё больше людей увидят себя в истории Фэй - и, надеюсь, те же люди найдут в ней что-то важное для себя.

Актриса призналась, что участие в проекте стало для нее особенным опытом. Уолл отметила невероятную поддержку команды Santa Monica Studios и призналась, что никогда не чувствовала неуверенности на этом проекте - в отличие от многих других съемок.

Выход God of War: Laufey обещает стать важным шагом для франшизы - и, возможно, для целого поколения девушек-геймеров, которые впервые увидят себя в центре эпического скандинавского сказания.