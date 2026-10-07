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God of War Laufey 16.02.2027
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
3.8 262 оценки

Дебора Энн Уолл назвала God of War Laufey лучшим проектом в своей карьере

Gruz_ Gruz_

Актриса Дебора Энн Уолл, подарившая голос и внешность Лафэй (Фэй) в грядущем экшене God of War Laufey, поделилась впечатлениями от работы над игрой. В своем недавнем интервью она назвала проект от Santa Monica Studio главным и лучшим достижением в своей профессиональной карьере.

По ее словам, за долгие годы работы в кино и на телевидении она принимала участие во множестве масштабных картин, однако новая глава скандинавской саги обходит их все с огромным отрывом. Уолл подчеркнула, что ключевым фактором успеха стал глубокий и эмоциональный сюжет, позволивший детально раскрыть характер воительницы-йотуна и жены Кратоса.

Я присоединилась к серии в God of War Ragnarök, но там Фэй была скорее тёплым воспоминанием Кратоса, помогающим ему двигаться дальше. В новой игре мне невероятно понравилось углублять её образ. Теперь это не просто чужая память о ней, это полноценный, живой персонаж, — отметила актриса.

Помимо сценария, Уолл высоко оценила колоссальный труд разработчиков. Она заявила, что каждый сотрудник студии выложился на сто процентов, благодаря чему съемочный процесс и сессии захвата движений превратились для нее в исключительное приключение.

Напомним, что сюжет God of War Laufey развернется параллельно событиям перезапуска 2018 года. Игра расскажет о посмертном путешествии Фэй по измерению Everywhen (обители богов), где ей предстоит столкнуться с божествами других пантеонов, чтобы защитить свою семью. Это будет первый случай в истории франшизы, когда Кратос уступит место главного героя другому персонажу.

Официальный релиз экшина запланирован на 16 февраля 2027 года эксклюзивно для PlayStation 5.

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