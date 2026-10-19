Дэвид Яффе раскритиковал PlayStation: падение качества затронуло даже сувенирную продукцию

Дэвид Яффе выразил недовольство нынешней управленческой культурой в PlayStation. Поводом для критики со стороны создателя серии God of War стала официальная коллекционная статуэтка, вошедшая в состав набора God of War Laufey Collector's Box.

Яффе пришел в ярость, увидев, как выполнена коллекционная фигурка. Он сравнил ее с дешёвыми пластиковыми игрушками, отметив, что изделие выглядит так, будто его «вытащили из корзины с уценённым товаром на Temu».

Яффе не одинок в своем мнении: вскоре после анонса статуэтки игроки обратили внимание на странную проработку лица Лауфей (Фэй) и раскритиковали ее.

Тот факт, что Sony просит у преданных фанатов 150 евро за подобный продукт, Яффе считает тревожным сигналом. По его словам, проблема не ограничивается лишь внешним видом: бренд уровня God of War подразумевает огромные производственные затраты, а выпуск столь низкокачественного товара наносит удар по репутации всей франшизы.

Цена также вызывает вопросы. Аналогичные статуэтки (в том числе со световыми эффектами) можно найти в магазинах по цене от 20 евро — в зависимости от франшизы и размера. В комплект также входят колода карт оракула (51 карта) и небольшой артбук. Оправдывает ли все это столь высокую стоимость — особенно учитывая, что сама игра в набор не входит — вопрос спорный.

В те годы, когда Яффе работал в Sony, к принятию подобных решений подходили совсем иначе. Разработчики, продюсеры и творческие специалисты в прошлом активно выступали против выпуска продукции, которая не соответствовала их собственным стандартам качества. Начиная с самых первых консолей PlayStation и вплоть до эпохи PS4, появление подобной статуэтки привело бы к серьёзным последствиям. Яффе выражается прямо: «В офисе начался бы настоящий бунт».

В качестве примера он приводит случай с масками персонажа Сладкоежки (Sweet Tooth), подготовленными для выставки Comic-Con. Когда выяснилось, что полученные изделия не соответствуют ожиданиям, он вместе с отделом маркетинга полностью заблокировал их распространение. Маски так и не попали к фанатам, а сотрудничество с производителем было прекращено.

В те времена в студиях Santa Monica, Naughty Dog и в офисе в Фостер-Сити работали люди, которые не боялись вступать в открытые конфликты с руководством. Яффе называет таких сотрудников «бойцами»: «В коридорах PlayStation — в Santa Monica, Naughty Dog, Фостер-Сити — были настоящие бойцы». Все участники процесса прекрасно понимали, на кого они работают. Яффе формулирует это так: «По сути, мы все трудились ради того, чтобы порадовать аудиторию».

Сегодня ситуация в студиях изменилась. Внутренних критиков, которые могли остановить принятие неудачных решений, больше нет. Яффе резюмирует: «Этих бойцов либо заставили замолчать, либо они выгорели, либо просто ушли».

Из-за отсутствия такой системы внутреннего контроля на рынок попадают некачественные коллекционные товары. Вердикт Яффе звучит сурово: «Это никуда не годится — ни для наших фанатов, ни для бренда, ни для нас самих».

Эта ситуация наглядно и болезненно демонстрирует, насколько сильно изменилась внутренняя культура в Sony. Когда создатель Кратоса сравнивает статуэтку стоимостью 150 долларов с дешёвым ширпотребом (уровня площадки Temu), это находит отклик у многих разочарованных коллекционеров.