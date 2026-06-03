Джейсон Шрайер намекнул на скорый релиз God of War: Laufey

Одним из главных сюрпризов последней State of Play стала анонсированная Sony игра God of War: Laufey. Несмотря на полноценный показ проекта, компания не стала называть даже ориентировочное окно выхода, из-за чего многие игроки решили, что релиза придётся ждать ещё несколько лет.

Однако журналист Bloomberg Джейсон Шрайер считает, что отсутствие даты не стоит воспринимать как тревожный сигнал. По его словам, ситуация здесь отличается от многих других громких анонсов, которые появляются задолго до завершения разработки.

Шрайер отметил, что God of War: Laufey находится значительно ближе к релизу, чем может показаться после презентации. Он призвал не делать выводы только на основании того, что Sony пока не раскрыла сроки выхода игры.

Такое заявление косвенно подтверждает появлявшиеся ранее слухи о высокой степени готовности проекта. По данным инсайдеров, новая часть серии может выйти уже в первой половине 2027 года.

God of War: Laufey станет новой главой скандинавской саги и впервые сосредоточится на Фэй — супруге Кратоса, которая до сих пор оставалась одной из самых загадочных фигур во вселенной God of War. Sony уже показала первый трейлер и поделилась базовыми подробностями сюжета, однако полноценная презентация игры, вероятно, состоится позже.