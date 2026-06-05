Экс-глава Blizzard раскритиковал God of War: Laufey, назвав отказ от Кратоса странным экспериментом над серией

Бывший руководитель Blizzard Майк Ибарра выразил скептицизм по поводу анонсированной God of War: Laufey, назвав решение сместить фокус с Кратоса на его жену Фэй «странным подходом к франшизе». По мнению Ибарры, ключевая задача разработчиков — поддерживать прочную связь игрока с центральным персонажем серии.

В качестве негативного примера экс-глава Blizzard привел Halo 5, где Мастера Чифа в большинстве миссий заменили Спартанцем Локом, что вызвало резкое недовольство фанатов. Ибарра подчеркнул, что аудитория покупает игры серии God of War ради игрового процесса за Кратоса, а не за новых протагонистов. Ранее с жесткой критикой анонса также выступил создатель оригинальной трилогии Дэвид Яффе.

«Суть в том, что геймеры хотят играть за главного героя франшизы, и задача разработчиков — создать связь между игроком и главным героем, и здесь это Кратос. Похожая история была с Halo 5, когда в 12 миссиях из 15 нам дали Лока вместо Мастера Чифа. Фанатам это жутко не понравилось. Все хотят играть за Чифа и чувствовать его силу».

Точные сроки релиза God of War: Laufey остаются неизвестными, за исключением официального комментария Sony о планах выпустить проект «в ближайшее время». Согласно оценке обозревателя Bloomberg Джейсона Шрайера, выход игры состоится до 2028 года, однако текущий год исключен.