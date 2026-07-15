"Это ни в коем случае не плохо" - актриса God of War Laufey Дебора Энн Уолл не обеспокоена негативом после анонса игры

Пока Sony Santa Monica работает над предстоящими ремейками оригинальной трилогии God of War, фанатам осталось совсем немного подождать следующего приключения God of War. По всей видимости, релиз God of War: Laufey состоится в следующем году, хотя это ещё не подтверждено. Игра отправит игроков в таинственное новое царство, получившее название Everywhen.

С момента анонса игра получила серьёзную критику. Некоторые недовольны ее тоном и появлением желеобразного говорящего куба по имени Франк. Другие расстроены по иным причинам.

В разговоре с фанатом на Floria Supercon главная звезда игры Дебора Энн Уолл объяснила, что ожидала большей боли от реакции в интернете.

Честно говоря, я думала, что это заденет меня гораздо сильнее.

С момента анонса игры Уолл просто не вступала в диалог с онлайн-сообществом и посторонними, критикующими игру по другим причинам. Актриса объяснила, что дистанцирование от онлайн-ненависти означает, что её не «беспокоят» никакие жалобы, поскольку она знает, что игра великолепна.

1) Я не потребляю контент — я не сижу в социальных сетях, так что это помогает, и 2) Меня это совершенно не беспокоит, потому что я просто знаю, что это здорово. Ну, ничего страшного, если это не в вашем вкусе, но это ни в коем случае не плохо.

Хотя сюжетная линия, возможно, не совсем соответствует ожиданиям некоторых фанатов God of War, игра, похоже, значительно улучшилась в плане геймплея. Конечно, мы видели лишь небольшой фрагмент игрового процесса, но, судя по всему, Лауфей с самого начала обладает гораздо более быстрой и разнообразной боевой системой по сравнению с тяжеловесным Кратосом.

На момент написания статьи о предстоящей игре God of War известно немного, но предполагается, что до её выхода «недолго». Известно лишь, что игра находится в разработке уже шесть лет. Разумеется, это будет эксклюзив для PlayStation 5.

Кроме того, несмотря на стремление PlayStation отказаться от выпуска игр на физических дисках, God of War: Laufey выйдет на диске, что означает релиз до января 2028 года.