Фанаты God of War нашли в Ragnarok намеки на создание игры о Фэй

Поклонники God of War продолжают находить детали, которые, похоже, заранее намекали на будущую игру God of War: Laufey. На этот раз один из пользователей заметил в God of War Ragnarök сразу несколько возможных отсылок к Фэй и ее загадочному спутнику Фрэнку.

Пользователь под ником SouMorse обратил внимание на картину в хранилище Тюра, где изображен синий куб, внешне очень напоминающий Фрэнка, представленного в дебютном трейлере новой игры. Рядом также находится копье с синим камнем, похожим на тот, что встречается в символике Фэй.

Кроме того, фанат заметил, что символ феникса, использованный в God of War: Laufey, уже появлялся в Ragnarök — его можно увидеть на мешочке с прахом Фэй, а также на одном из святилищ Кратоса.

Ранее руководитель серии Кори Барлог уже рассказывал, что история Фэй планировалась еще со времен первой части скандинавской саги. Актриса Дебора Энн Уолл, сыгравшая Фэй, также подтверждала, что узнала о новом проекте еще в 2018 году.

Пока Sony Santa Monica официально не подтверждала, что найденные детали действительно являются пасхалками, однако поклонники считают, что количество совпадений становится слишком большим, чтобы быть случайностью.