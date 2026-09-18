Геймдиректор The Last of Us говорит, что AAA-игры стали "скучными", и он "не в восторге" от геймплея God of War Laufey

Бывший геймдиректор The Last of Us и Uncharted 4 Брюс Стрейли считает, что крупнобюджетная индустрия теряет творческую смелость. В беседе с журналом EDGE он заявил, что привычные механики и игровые действия всё чаще навевают скуку, а возможности для внедрения по-настоящему свежих идей в AAA-сегменте почти не осталось.

В качестве примера Стрейли привёл анонсированную God of War Laufey от Santa Monica Studio. Визуально проект его впечатлил: разработчик признал, что восхищается трудом и мастерством команды, вложенными в каждый кадр. Однако геймплей не вызвал у него эмоций — при этом он подчеркнул, что это не претензия к самой студии, а отражение общей ситуации в сегменте.

Сам Стрейли давно вынашивает идею крупнобюджетного проекта с необычными механиками, но полагает, что вряд ли когда-нибудь её реализует. Сейчас он руководит небольшой студией Wildflower Interactive, которая делает компактные игры с выразительным стилем. Её дебютный проект Coven of the Chicken Foot рассказывает о пожилой ведьме с куриными лапами и её потустороннем спутнике. Героиня не владеет боевыми навыками — решать головоломки предстоит через способности компаньона, чьё поведение подстраивается под стиль игрока. Историю авторы передают без слов, средствами визуального повествования.

Ранее Стрейли объяснял уход из Naughty Dog нежеланием снова и снова делать кинематографичные боевики одного типа.