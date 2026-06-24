God of War Laufey может усилить битву за кошельки игроков - Шрайер ожидает релиз уже в начале 2027 года

Хотя God of War Laufey стала одним из главных анонсов недавней презентации PlayStation State of Play, Sony пока не раскрыла даже примерное окно релиза игры. Тем не менее журналист Bloomberg Джейсон Шрайер считает, что новый проект Santa Monica Studio может выйти уже в феврале или марте 2027 года.

По словам Шрайера, начало 2027 года рискует стать одним из самых перегруженных периодов за последние годы. Индустрия всё ещё будет ощущать последствия выхода GTA 6, а издателям придётся бороться за внимание аудитории в условиях жёсткой конкуренции. Журналист отметил, что даже крупным и потенциально успешным проектам будет непросто выделиться на фоне многочисленных релизов.

Важно отметить, что на данный момент информация о возможном релизе God of War Laufey в феврале или марте 2027 года основана на оценке Шрайера, а не на официальном заявлении Sony. Однако его прогнозы традиционно вызывают интерес в индустрии благодаря высокой точности в вопросах, связанных с внутренними планами игровых компаний.

Если предположение подтвердится, God of War Laufey присоединится к уже насыщенному графику начала 2027 года. На февраль ранее были заявлены такие проекты, как Fable, Persona 4 Revival, Tomb Raider: Legacy of Atlantis и Metro 2039. Кроме того, на первую половину года ориентировочно запланированы Lords of the Fallen 2 и Wo Long 2: Wings of Ember.

В результате игроки могут столкнуться с ситуацией, когда сразу несколько крупных релизов будут бороться за одни и те же деньги и свободное время аудитории. И если прогноз Шрайера окажется верным, то начало 2027 года рискует стать не только праздником для любителей игр, но и серьёзным испытанием для издателей, которым придётся доказывать, почему именно их проект заслуживает внимания среди множества громких новинок.