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God of War Laufey 20.05.2027
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
3.7 291 оценка

God of War: Laufey перенесли на май 2027 года - Santa Monica хочет довести игру до совершенства

butcher69 butcher69

Santa Monica объявила о переносе God of War: Laufey. Вместо 16 февраля игра выйдет 20 мая 2027 года эксклюзивно на PlayStation 5. Разработчики объяснили решение необходимостью дополнительного времени на финальную полировку и доработку проекта.

В официальном заявлении студия поблагодарила поклонников за интерес к истории Фэй и её путешествию по Вечности (Everywhen). Авторы намерены использовать оставшиеся месяцы, чтобы реализовать потенциал игры в полной мере.

God of War: Laufey станет первой частью серии, полностью посвящённой Лаувей — покойной жене Кратоса.

51
33
Комментарии:  33
Ваш комментарий
Калобок

Жду отмены этого шедевра

22
K0t Felix
19
Roayal cat
Santa Monica хочет довести игру до совершенства

Так она и так уже совершенство

15
Pojilaya kikimora

Санта Моника хочет расставить ещё больше стиралок на пути героини

13
Denis Kyokushin

Для начала стОит рожу поменять у жены Кратоса

13
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