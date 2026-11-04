God of War: Laufey перенесли на май 2027 года - Santa Monica хочет довести игру до совершенства

Santa Monica объявила о переносе God of War: Laufey. Вместо 16 февраля игра выйдет 20 мая 2027 года эксклюзивно на PlayStation 5. Разработчики объяснили решение необходимостью дополнительного времени на финальную полировку и доработку проекта.

В официальном заявлении студия поблагодарила поклонников за интерес к истории Фэй и её путешествию по Вечности (Everywhen). Авторы намерены использовать оставшиеся месяцы, чтобы реализовать потенциал игры в полной мере.

God of War: Laufey станет первой частью серии, полностью посвящённой Лаувей — покойной жене Кратоса.