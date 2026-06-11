God of War Laufey, Resident Evil: Veronica и Ocarina of Time Remake вызвали наибольший интерес на летних презентациях

Согласно отчёту аналитической компании LevelUp, занимающейся маркетингом и изучающей рынок игр, God of War Laufey, Ocarina of Time Remake и Resident Evil: Veronica вызвали наибольший интерес у игроков и прессы, и ни одна из игр, вошедших в топ-10, не стала сюрпризом.

God of War Laufey, премьера которой состоялась на State of Play за несколько дней до остальных презентаций Summer Game Fest, стала безусловным победителем по уровню вовлечённости игроков. Это ещё один пример того, как PlayStation проводит свою презентацию немного раньше всех остальных и доминирует в обсуждениях, даже несмотря на то, что крупные анонсы продолжаются.

Напротив, последний крупный анонс Summer Game Fest, официальный анонс ремейка Nintendo The Legend of Zelda: Ocarina of Time, оказался ближайшей к Laufey игрой, заняв второе место, а открывающая Summer Game Fest игра, Resident Evil: Veronica, оказалась на третьем месте.

Замыкают пятёрку лидеров Marvel's Wolverine и Gears of War E-Day, что неудивительно, особенно учитывая, что E-Day продолжает привлекать внимание, в то время как Xbox и The Coalition продолжают запутывать ситуацию с тем, когда E-Day стала эксклюзивом для Xbox.

Возвращаясь к первой десятке, список занимают Kingdom Hearts IV на шестом месте, Persona 6 на седьмом, Final Fantasy VII Revelation на восьмом, Spyro: A Realm Reborn на девятом и Until Dawn 2 на десятом. Можно утверждать, что попадание Until Dawn 2 на последнее место — единственная настоящая неожиданность в этом списке, поскольку это могла быть и Clockwork Revolution, или Senua, или Alien: Isolation 2, или несколько других крупных анонсов прошлой недели.