God of War Laufey: возвращение прыжков, воздушных комбо и разумный куб Франк в новом спин-оффе

В рамках июньской презентации State of Play студия Santa Monica анонсировала God of War Laufey — новый проект во вселенной «Бога войны», главной героиней которого впервые станет Фэй, жена Кратоса и мать Атрея. Вслед за геймплейным трейлером разработчики поделились подробностями боевой системы и сюжета.

События игры развернутся в Вечности — загробном мире, где боги из разных мифологий борются за власть. По сюжету, Фэй оказалась здесь после своих похорон в начале God of War (2018). Ей предстоит спасти Кратоса и Атрея, чьи жизни оказались под угрозой. История будет разворачиваться параллельно событиям скандинавской дилогии.

Ключевое отличие Laufey от современных частей серии — возвращение к классическим механикам оригинальной трилогии. В отличие от Кратоса, Фэй делает ставку на высокую мобильность. Она может свободно перемещаться по воздуху, комбинируя атаки прямо в полёте, и использовать двойной прыжок, а также мгновенное исчезновение.

Основным оружием героини станет легендарный меч. Одной из ключевых способностей является Золотая рука йотунов, позволяющая вырывать противников из их тел, притягивать врагов к себе, взлетать вместе с ними в воздух и создавать зрелищные комбо.

В бою Фэй помогают два необычных напарника. Ру — хранительница меча, проявляющаяся в виде лент на рукояти; она может притягивать врагов к героине или наносить площадные атаки. Франк — разумный космический куб, который подбрасывает врагов в воздух для последующего удара. Обоих напарников можно улучшать по ходу игры.

Роль Фэй вновь озвучила Дебора Энн Уолл («Сорвиголова»). Компанию ей составил Джек Куэйд («Пацаны»), озвучивший Франка.

Релиз God of War Laufey состоится эксклюзивно на PS5, точная дата пока не объявлена. По словам инсайдера Джейсона Шрайера, игру не придётся ждать несколько лет.