God of War Laufey выйдет на дисках, что подтверждает релиз в 2027 году

Появился ещё один намёк на сроки выхода God of War: Laufey. Студия Santa Monica подтвердила, что игра будет «доступна на физическом диске», предполагая, что релиз состоится в 2027 году.

Студия PlayStation объявила об этом в сообщении на своей странице в X/Twitter. В ответ на сообщение о том, что они появятся на Comic-Con в Сан-Диего в 2026 году, чтобы рассказать о God of War Laufey, она сообщила фанатам, опасающимся полностью цифрового релиза, что им не о чем беспокоиться.

Мы можем подтвердить, что God of War Laufey будет доступна на диске.

Это объявление из одного предложения уже привлекло внимание фанатов God of War по двум причинам. В первую очередь, это подтверждает, что видеоигра с Деборой Энн Уолл в главной роли будет доступна для покупки на диске после новости о том, что Sony прекратит производство новых физических копий игр с января 2028 года. Многие игроки уже выразили своё разочарование этим решением, но они могут быть уверены, что, по крайней мере, этот эксклюзив для PlayStation не будет доступен только в цифровом формате.

Часть опасений по поводу отсутствия физического релиза God of War Laufey связана с тем, что у игры от Santa Monica Studio до сих пор нет даты или сроков выхода.Поскольку производство дисков для новых игр PlayStation должно завершиться в январе 2028 года, теперь кажется, что разработчики планируют выпустить игру как минимум до конца 2027 года.