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God of War Laufey TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
3.8 215 оценок

God of War Laufey выйдет на дисках, что подтверждает релиз в 2027 году

monk70 monk70

Появился ещё один намёк на сроки выхода God of War: Laufey. Студия Santa Monica подтвердила, что игра будет «доступна на физическом диске», предполагая, что релиз состоится в 2027 году.

Студия PlayStation объявила об этом в сообщении на своей странице в X/Twitter. В ответ на сообщение о том, что они появятся на Comic-Con в Сан-Диего в 2026 году, чтобы рассказать о God of War Laufey, она сообщила фанатам, опасающимся полностью цифрового релиза, что им не о чем беспокоиться.

Мы можем подтвердить, что God of War Laufey будет доступна на диске.

Это объявление из одного предложения уже привлекло внимание фанатов God of War по двум причинам. В первую очередь, это подтверждает, что видеоигра с Деборой Энн Уолл в главной роли будет доступна для покупки на диске после новости о том, что Sony прекратит производство новых физических копий игр с января 2028 года. Многие игроки уже выразили своё разочарование этим решением, но они могут быть уверены, что, по крайней мере, этот эксклюзив для PlayStation не будет доступен только в цифровом формате.

Часть опасений по поводу отсутствия физического релиза God of War Laufey связана с тем, что у игры от Santa Monica Studio до сих пор нет даты или сроков выхода.Поскольку производство дисков для новых игр PlayStation должно завершиться в январе 2028 года, теперь кажется, что разработчики планируют выпустить игру как минимум до конца 2027 года.

Консоли 2 Индустрия 10
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Комментарии:  6
Ваш комментарий
sasha rad

да кому она нужна что на дисках что без? Сони за последних 4 года один повесточный кал выпускает.

Вы только на этот скрин гляньте - отвращение уже от главной героини

10
Томми Версеттти

Покуй, вообще покую)

5
Lesh1I

Если серьёзно то выпускать сразу на 5- дисках игру все мучаются 🤦

MunchkiN 616

так скорее всего она на прошлое поколение или кросс генн. на прошлом полении еще есть диски а на следующем то нет.

Manch0