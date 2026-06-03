God of War: спин-офф про Фэй раскритиковали за внешний вид героини по сравнению с Деборой Энн Уолл

После анонса God of War: Laufey в соцсетях и на Reddit и в других соц. сетях разгорелись споры вокруг внешности Фэй. Часть игроков осталась недовольна новым обликом героини, сравнив её с актрисой захвата движений и озвучки — Deborah Ann Woll. Особенно активно критика распространяется в X и на Reddit, где пользователи обсуждают различия между внешностью персонажа и её реальным прототипом.
В одном из популярных обсуждений на Reddit пользователи оставляли резкие комментарии вроде:
Она выглядит чертовски уродливо.
Они буквально отсканировали её лицо и сделали его уродливее. Зачем они это делают? Дебора Энн Уолл очень красивая...
Может, это из-за того, что они сканируют лица. Им стоит прекратить использовать этот метод — он заставляет персонажей выглядеть жутковато.
Почему при сканировании лиц в Death Stranding 2 девушки получаются милыми и симпатичными, а здесь актрису будто специально состарили на 10–15 лет?
Также утверждали, что разработчики намеренно сделали героиню менее привлекательной. Другие участники дискуссии, напротив, выступили в защиту Santa Monica Studio, отметив, что сообщество оценивает игру исключительно по внешности персонажа, несмотря на отсутствие подробностей о сюжете и истории в целом.
При этом далеко не все фанаты разделяют негативную реакцию. Многие призывают дождаться полноценной демонстрации проекта, напоминая, что Фэй остаётся одним из ключевых персонажей нордической саги God of War, а делать выводы о качестве игры по первым кадрам преждевременно.
На Голума похожа
А они её без косметики видели? Или пытаются защитить, то чего уже давно нет? Шо то, шо это, от это обе...
С одной стороны хорошо, что теперь ПуКа обделяют, вот такими вот "экзами"
да в целом нормально выглядит, типичная сканди внешка.
Щас тут прискочут свидетели страшных баб в реальной жизни и будут пердеть о том, что "так и должно быть, это просто мы поехавшие, ведь красивых то не существует, они все накрашенные!!!!"