God of War: спин-офф про Фэй раскритиковали за внешний вид героини по сравнению с Деборой Энн Уолл

После анонса God of War: Laufey в соцсетях и на Reddit и в других соц. сетях разгорелись споры вокруг внешности Фэй. Часть игроков осталась недовольна новым обликом героини, сравнив её с актрисой захвата движений и озвучки — Deborah Ann Woll. Особенно активно критика распространяется в X и на Reddit, где пользователи обсуждают различия между внешностью персонажа и её реальным прототипом.

В одном из популярных обсуждений на Reddit пользователи оставляли резкие комментарии вроде:

Она выглядит чертовски уродливо.

Они буквально отсканировали её лицо и сделали его уродливее. Зачем они это делают? Дебора Энн Уолл очень красивая...

Может, это из-за того, что они сканируют лица. Им стоит прекратить использовать этот метод — он заставляет персонажей выглядеть жутковато.

Почему при сканировании лиц в Death Stranding 2 девушки получаются милыми и симпатичными, а здесь актрису будто специально состарили на 10–15 лет?

Также утверждали, что разработчики намеренно сделали героиню менее привлекательной. Другие участники дискуссии, напротив, выступили в защиту Santa Monica Studio, отметив, что сообщество оценивает игру исключительно по внешности персонажа, несмотря на отсутствие подробностей о сюжете и истории в целом.

При этом далеко не все фанаты разделяют негативную реакцию. Многие призывают дождаться полноценной демонстрации проекта, напоминая, что Фэй остаётся одним из ключевых персонажей нордической саги God of War, а делать выводы о качестве игры по первым кадрам преждевременно.