Игроки нашли намёки на скорый релиз God of War: Laufey

После анонса God of War: Laufey на презентации PlayStation State of Play среди поклонников серии появились теории о том, что игра может выйти значительно раньше ожидаемого срока.

Причиной для подобных предположений стала активная маркетинговая кампания Sony. Пользователи обратили внимание, что PlayStation регулярно публикует материалы по игре в социальных сетях, а также обновила оформление своих официальных аккаунтов, сделав акцент именно на новом спин-оффе.

Дополнительный интерес вызвала и демонстрация игрового процесса. Многие игроки отметили высокий уровень полировки показанного фрагмента и предположили, что разработка находится на более позднем этапе, чем может показаться.

Некоторые поклонники даже допускают возможность внезапного релиза без длительной рекламной кампании, однако подобный сценарий выглядит маловероятным. На данный момент нет никаких официальных признаков того, что игра выйдет в ближайшие месяцы.

Согласно имеющейся информации, God of War: Laufey, посвящённая истории Фэй — жены Кратоса и матери Атрея, может выйти в начале 2027 года. При этом Sony и разработчики из Santa Monica Studio пока не называли точную дату релиза.