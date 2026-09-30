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God of War Laufey 16.02.2027
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
3.8 255 оценок

Исполнитель роли Кингпина Винсент Д'Онофрио вступился за Дебору Энн Уолл из-за критики вокруг God of War: Laufey

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Актер Винсент Д’Онофрио, известный по роли Кингпина в сериале "Сорвиголова", выступил в защиту своей коллеги Деборы Энн Уолл. Она озвучивает и играет главную героиню предстоящей игры God of War: Laufey от студии Santa Monica Studio.

В ответ на пост, призывавший бойкотировать игру из-за якобы "феминистского" подхода разработчиков и отказа от "привлекательности" женского персонажа, Д’Онофрио написал:

Не то, чтобы вы спрашивали, но… Я совершенно с вами не согласен. Дебора прекрасна и чрезвычайно талантлива. Она умна, как хлыст, и настоящий гик. Еще и невероятно добрая. Она идеальная! И хорошая подруга. Я фанат God of War и с нетерпением жду возможности поиграть в новую игру со своим сыном.

God of War: Laufey - первая основная часть серии, где главным персонажем становится не Кратос, а его жена Фэй (Лафей). Дебора Энн Уолл ранее уже озвучивала Фэй в Бог войны Рагнарёк. После анонса проект столкнулся с волной критики части игроков, недовольных женским протагонистом и дизайном персонажа. Д'Онофрио и Уолл вместе работали в "Сорвиголове", где она играла Карен Пейдж. Его пост быстро набрал более 30 тысяч лайков и стал одним из самых обсуждаемых в сети.

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Комментарии:  195
Ваш комментарий
GayFish

Актрису никто не хейтит, хейтят разработчиков, которые ее изуродовали специально.

124
Aellierenn

Актриса шикарна. Но в игре ее страшной сделали, это факт.

55