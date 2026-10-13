Коллекционное издание God of War: Laufey не включает саму игру

Sony раскрыла содержимое коллекционного издания God of War: Laufey — готовящегося эксклюзива для PlayStation. В наборе есть несколько интересных предметов для поклонников серии, однако обнаружился существенный недостаток: сама игра в комплект не входит ни в физическом, ни в цифровом формате.

В состав коллекционной коробки вошли три предмета:

Подсвечиваемая статуэтка Фэй — персонажа God of War: Laufey.

Колода из 51 карты Оракула.

Мини-артбук с иллюстрациями.

Несмотря на наличие коллекционных предметов, покупателям придётся отдельно приобретать саму игру. Таким образом, издание не предлагает ни дисковой копии, ни цифрового кода для её получения.

Для тех, кто рассчитывает получить игру вместе с коллекционными сувенирами, это важный нюанс, который стоит учитывать перед покупкой.