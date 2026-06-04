Композитор перезапуска God of War Беар МакКрири написал музыку для спин-оффа про Фэй

Для меня большая честь вернуться к саге God of War в качестве композитора God of War Laufey. Я работал над этим проектом с потрясающе талантливой командой разработчиков, музыкантов, исполнителей и вокалистов, и с нетерпением жду возможности поделиться с вами результатами нашей работы! — написал он в своих соцсетях.

МакКрири написал музыку к God of War 2018, God of War: Ragnarök, а также к дополнению Valhalla, и к недавно вышедшей метроидвании God of War: Sons of Sparta. За работу над первой игрой композитор получил премию BAFTA. Кроме того, его голосом говорит дворф-бард Раеб в Нидавеллире.

Ранее композитор заявлял, что завершил свою работу над франшизой. Однако в интервью IGN в январе этого года сказал, что открыт возможности посетить франшизу снова. В трейлере God of War Laufey можно было заметить знакомые нотки из двух прошлых частей. Ожидаем нового аудиального оргазма от мастера.