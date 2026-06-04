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God of War Laufey TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
4 108 оценок

Композитор перезапуска God of War Беар МакКрири написал музыку для спин-оффа про Фэй

Solstice Solstice
Для меня большая честь вернуться к саге God of War в качестве композитора God of War Laufey. Я работал над этим проектом с потрясающе талантливой командой разработчиков, музыкантов, исполнителей и вокалистов, и с нетерпением жду возможности поделиться с вами результатами нашей работы! — написал он в своих соцсетях.

МакКрири написал музыку к God of War 2018, God of War: Ragnarök, а также к дополнению Valhalla, и к недавно вышедшей метроидвании God of War: Sons of Sparta. За работу над первой игрой композитор получил премию BAFTA. Кроме того, его голосом говорит дворф-бард Раеб в Нидавеллире.

Ранее композитор заявлял, что завершил свою работу над франшизой. Однако в интервью IGN в январе этого года сказал, что открыт возможности посетить франшизу снова. В трейлере God of War Laufey можно было заметить знакомые нотки из двух прошлых частей. Ожидаем нового аудиального оргазма от мастера.

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Комментарии:  6
Ваш комментарий
KeyMaelorin

Вполне себе полезный спин офф получился, по своему. Хотя бы покажет конкуренцию на всё, что было, вплодь до мелочей. Что то по хуже, а что то и по лучше. Хоть теперь кратос с его клинками будет далеко не единственный крутой чувак. Да и места действия со своими боссами могут оказаться хотя бы не хуже.

5
Neko-Acheron

Игра сделанная конченой фемкой и даром не нужна...

3
KeyMaelorin

Да и выглядит как нормальный слэшер, не нудный, разбавленный приключениями, с нормальной камерой, старьё и новое одновременно. Нормально, не дерьмо получилось.

3
Summonеr
2
kotasha

Нда вообще игра тянет как длц к рагнорёгу(00 лучше выпустили приквел как он вообще оказался в Скандинавии и выжил после таких ран в 3 части, хотя что удивляться сценарий писала Алана Пирс, очень обидно что сони вообще скатилась в помои.

1