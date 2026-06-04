Композитор перезапуска God of War Беар МакКрири написал музыку для спин-оффа про Фэй

Для меня большая честь вернуться к саге God of War в качестве композитора God of War Laufey. Я работал над этим проектом с потрясающе талантливой командой разработчиков, музыкантов, исполнителей и вокалистов, и с нетерпением жду возможности поделиться с вами результатами нашей работы! — написал он в своих соцсетях.
МакКрири написал музыку к God of War 2018, God of War: Ragnarök, а также к дополнению Valhalla, и к недавно вышедшей метроидвании God of War: Sons of Sparta. За работу над первой игрой композитор получил премию BAFTA. Кроме того, его голосом говорит дворф-бард Раеб в Нидавеллире.
Ранее композитор заявлял, что завершил свою работу над франшизой. Однако в интервью IGN в январе этого года сказал, что открыт возможности посетить франшизу снова. В трейлере God of War Laufey можно было заметить знакомые нотки из двух прошлых частей. Ожидаем нового аудиального оргазма от мастера.
Вполне себе полезный спин офф получился, по своему. Хотя бы покажет конкуренцию на всё, что было, вплодь до мелочей. Что то по хуже, а что то и по лучше. Хоть теперь кратос с его клинками будет далеко не единственный крутой чувак. Да и места действия со своими боссами могут оказаться хотя бы не хуже.
Игра сделанная конченой фемкой и даром не нужна...
Да и выглядит как нормальный слэшер, не нудный, разбавленный приключениями, с нормальной камерой, старьё и новое одновременно. Нормально, не дерьмо получилось.
Нда вообще игра тянет как длц к рагнорёгу(00 лучше выпустили приквел как он вообще оказался в Скандинавии и выжил после таких ран в 3 части, хотя что удивляться сценарий писала Алана Пирс, очень обидно что сони вообще скатилась в помои.