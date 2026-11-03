Кори Барлог намекнул на God of War Laufey еще восемь лет назад но никто не обратил на это внимания

Внимательные участники игрового сообщества обнаружили скрытый тизер следующей части франшизы God of War. При анализе архивных видеоматериалов выяснилось, что Кори Барлог, грядущий директор студии Santa Monica и ключевой творческий руководитель серии, намекнул на разработку God of War Laufey около восьми лет назад, однако тогда на эту деталь никто не обратил внимания.

Поводом для обсуждения стало появление Барлога в старом интервью, где он был одет в футболку с именем Лаувейи (Laufey) — матери Атрея и жены Кратоса. Подобный подход полностью соответствует известной привычке геймдизайнера оставлять долгосрочные намеки на будущие проекты студии за годы до их официального анонса.

В качестве аналогичного примера журналисты напоминают ситуацию с God of War Ragnarok. Сразу после релиза скандинавского перезапуска в 2018 году Барлог опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter) серию сообщений, первые буквы которых складывались в слово R A G N A R O K.

Текущие находки фанатов также соотносятся с прошлыми заявлениями разработчика. Ранее Барлог утверждал, что подготовил концептуальные идеи сразу для пяти частей God of War, готовых к запуску в полноценное производство.

На сегодняшний день общая структура обновленной франшизы выглядит следующим образом: релиз первой части состоялся в 2018 году, продолжение с подзаголовком Ragnarok вышло в 2022 году, а релиз God of War Laufey запланирован на 2027 год.

Кроме того, подтверждено производство еще одного отдельного проекта, который продолжит историю Кратоса после событий дилогии. Таким образом, из пяти задуманных Барлогом игр неизвестной остается лишь одна. Пока неясно, будет ли это полноценный сиквел или еще один спин-офф о второстепенных персонажах серии.