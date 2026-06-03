Кори Барлог подтвердил, что события God of War Laufey происходят одновременно с God of War Ragnarok

Слухи о том, что мы получим новую игру God of War с Фэй в качестве главной героини, оказались правдой. Анонс God of War Laufey завершил State of Play в среду, и если вас интересовало, где именно в хронологии серии происходит действие игры, Кори Барлог уже готов прояснить ситуацию.

Предполагалось, что игра о Фэй будет приквелом, поскольку она мертва во время событий God of War (2018) и God of War Ragnarok. Однако, как подтвердилось во время анонса, действие Laufey происходит после смерти Фэй, рассказывая о её путешествии, в ходе которого она пытается понять, что именно происходит в её загробной жизни.

Гейм-директор Ариэль Лоуренс рассказал IGN, что обсуждалась идея приквела с Фэй в главной роли, но команда Santa Monica в конечном итоге решила, что история, происходящая после её смерти, будет интереснее. Так когда же именно разворачиваются события God of War Laufey? По всей видимости, одновременно с двумя другими играми God of War на скандинавскую тематику.

«Это имеет прямые связи со всем остальным, так что всё является частью единой вселенной», — объяснил Барлог, отметив, что он и команда God of War собирали все элементы для подобной игры ещё со времён перезапуска God of War почти десять лет назад.

Это всё новая глава в той же книге. Огромной книге, и мы начинаем показывать, что в ней гораздо больше, чем вы могли себе представить.

Некоторые могли предположить, что Laufey параллельна двум предыдущим играм God of War, поскольку её анонс начался со сцены из игры 2018 года, где Кратос и Атрей сжигают её тело после смерти. Затем Фэй просыпается, предположительно в другом измерении, и начинается её поиск ответа на вопрос, что происходит.

Нет никаких намёков на то, сколько времени прошло между её кремацией и пробуждением в загробной жизни, и нет никакой возможности определить, как быстро или медленно течёт время в этом незнакомом измерении. Барлог, похоже, подтвердил, что Фэй просыпается мгновенно и что время для неё идёт с той же скоростью, что и для Кратоса и Атреуса в God of War и Ragnarok.

В видеоролике с игровым процессом есть намёки на то, что миры Фэй и Кратоса переплетены, и что их приключения происходят одновременно. В какой-то момент Кратос помогает Фэй подняться. Фанаты God of War уже сопоставили этот момент с тем, где Тор ненадолго убивает Кратоса в Ragnarok, чтобы тут же вернуть его к жизни. Похоже, Кратос действительно может находиться в загробной жизни с Фэй в тот короткий момент, когда он мёртв.