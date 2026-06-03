Лаувейя бросает вызов богам смерти: анонсирована God of War Laufey, которая перевернёт мифологию франшизы

Совсем недавно в сети ходили смелые слухи о разработке новой амбициозной части в серии God of War, где роль главного героя достанется не прославленному спартанцу. Сегодня ночью, в рамках презентации State of Play, эта информация подтвердилась: студия Santa Monica Studio официально анонсировала God of War Laufey. Однако, вопреки слухам, игра станет не приквелом, а прямым развитием мифологической концепции вселенной.

Сюжет новой главы развернется сразу после событий Рагнарёка и удивит фанатов нестандартной завязкой. Протагонисткой экшена станет Лаувейя (Кратос называл её сокращённо Фэй) — покойная воительница и жена Кратоса. Смерть должна была стать для неё концом пути, однако после кремации на погребальном костре Лаувейя неожиданно для себя пробуждается в сюрреалистическом пространстве — мистической области, куда после смерти попадают высшие божества и где сосредоточена первородная магия всех пантеонов. Оказавшись здесь, Лаувейя понимает, что все ее жизненные жертвы ради спасения Кратоса и Атрея теперь находятся под угрозой. Чтобы защитить свою семью в реальном мире, героиня вынуждена бросить вызов бескомпромиссным древним сущностям загробного царства богов.

Авторы отмечают, что этот мир позволит им кардинально расширить мифологию вселенной God of War. Игроки встретят на пути к выходу пантеоны богов, чьё соседство в обычных мирах невозможно. Так, в дебютном геймплейном ролике героиня уже эффектно сражается с богиней египетского царства Сехмет и противостоит богу из монгольской культуры Бегце. Изолированная от привычных реалий Лаувейя быстро обзаведется и новыми необычными союзниками: сопровождать её будут космический куб Франк и волшебная заколдованная лента по имени Рю, охраняющая разрушительный артефактный меч.

Именно боевая механика стала предметом особой гордости разработчиков. В игре гармонично соединят плавную и глубокую тактику современной дилогии со скоростью и безумной вертикальной маневренностью «греческой» эры классического слэшера God of War. В руках Фэй окажется новый могучий двуручный меч, который пришел на смену Левиафану, и в тандеме с возросшей силой Йотуна — «Золотой рукой» — Лаувейя сможет физически выбивать души богов из их собственных тел. Подвижность протагонистки увеличена — авторы создали механику бесшовных и плавных переходов с битв на земле к жонглированию целями в воздухе.

Точной даты выпуска God of War Laufey студия пока не называет. Игра официально создается в качестве эксклюзива для консоли PlayStation 5. Страница с проектом уже появилась в цифровом магазине PS Store, где его можно добавить в свой список желаемого.