Месть с Олимпа: в God of War Laufey могут вернуться убитые Кратосом боги

В оригинальной трилогии God of War и её ответвлениях Кратос устроил настоящий геноцид олимпийцев. Похоже, грехи прошлого настигнут его жену, Фэй, в грядущем экшене God of War Laufey. Сам спартанец пока жив, но геймдиректор проекта Ариэль Лоуренс намекнула на возвращение одного из его самых первых и опасных противников.

«Мы истребляем божеств уже очень давно, — поделилась Лоуренс в интервью GameSpot. — И этот вопрос не давал нам покоя. Когда Арес пал, мы сразу задумались: "Ладно, и куда он попал? В Царство мёртвых?". Нам было безумно интересно, где именно он возродился после гибели от рук Кратоса. Эта идея, можно сказать, варилась в наших головах около двадцати лет».

Напомним, что Кратос прикончил греческого бога войны еще в самой первой части 2005 года, после чего сам занял трон на Олимпе. В продолжениях он не остановился и вырезал почти весь пантеон, включая Зевса и Афину.

События новой God of War развернутся в загадочном измерении Эвривен (Everywhen). По словам Лоуренс, это своеобразная «колыбель всей магии», куда притягиваются не только погибшие боги, но и мифические существа со всех уголков вселенной.

Хотя Арес в дебютном трейлере так и не появился, нам уже представили харизматичную парочку антагонистов — ими станет дуэт богов войны в лице Сехмет (Египет) и Бегдзе (Монголия). Список остальных противников Фэй пока неизвестен. В путешествии ее будут сопровождать необычные союзники — живая лента Ру и говорящий желатиновый куб Фаранк, ставший главным любимчиком фанатов на прошедшей презентации State of Play.

Игра выйдет только на PS5, дата релиза пока неизвестна.