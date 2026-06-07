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God of War Laufey TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
3.8 157 оценок

Месть с Олимпа: в God of War Laufey могут вернуться убитые Кратосом боги

Gruz_ Gruz_

В оригинальной трилогии God of War и её ответвлениях Кратос устроил настоящий геноцид олимпийцев. Похоже, грехи прошлого настигнут его жену, Фэй, в грядущем экшене God of War Laufey. Сам спартанец пока жив, но геймдиректор проекта Ариэль Лоуренс намекнула на возвращение одного из его самых первых и опасных противников.

«Мы истребляем божеств уже очень давно, — поделилась Лоуренс в интервью GameSpot. — И этот вопрос не давал нам покоя. Когда Арес пал, мы сразу задумались: "Ладно, и куда он попал? В Царство мёртвых?". Нам было безумно интересно, где именно он возродился после гибели от рук Кратоса. Эта идея, можно сказать, варилась в наших головах около двадцати лет».

Напомним, что Кратос прикончил греческого бога войны еще в самой первой части 2005 года, после чего сам занял трон на Олимпе. В продолжениях он не остановился и вырезал почти весь пантеон, включая Зевса и Афину.

События новой God of War развернутся в загадочном измерении Эвривен (Everywhen). По словам Лоуренс, это своеобразная «колыбель всей магии», куда притягиваются не только погибшие боги, но и мифические существа со всех уголков вселенной.

Хотя Арес в дебютном трейлере так и не появился, нам уже представили харизматичную парочку антагонистов — ими станет дуэт богов войны в лице Сехмет (Египет) и Бегдзе (Монголия). Список остальных противников Фэй пока неизвестен. В путешествии ее будут сопровождать необычные союзники — живая лента Ру и говорящий желатиновый куб Фаранк, ставший главным любимчиком фанатов на прошедшей презентации State of Play.

Игра выйдет только на PS5, дата релиза пока неизвестна.

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Комментарии:  19
Ваш комментарий
K_K_K_777

это мы качнем

8
Neko-Acheron

Ага, если погибаем бог, с ним погибает само естество явления сути его существования.

Если убить бога жизни - не будет жизни, и так далее, так как бог, причина того, что оно есть.

Лишь бы идеи не выдумать под свой фемо мусор

5
Sasha12345789

Ну не зватает фантазии у разрабов уже. Вон голливуд не может родить ни одного стоящего іильма уже больше 10 лет. А чем эти лучше? Вы думаете почему они массово ремастеры начали плодить вместо чего то новенького?
Додаивают франшизы приносящие им бабки а нового чего то классного днем с огнем...

4
Lazy Mutton
3
Олег Шандер

Ну это бред! А после окажется что умирая в измерении где находится жена Кратоса не окончательное и Боги после смерти возрождаются в ещё каком то измерении... Бред начали делать просто

2
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