"Не уступает Кратосу": Дебора Энн Уолл рассказала о невероятной силе Фэй в новой God of War

Анонс God of War: Laufey стал одним из главных сюрпризов прошедшего выпуска State of Play. Разработчики из Santa Monica Studio представили более двадцати минут игрового процесса и подробно объяснили, почему геймплей за новую главную героиню франшизы, Фэй, будет кардинально отличаться от привычных приключений Кратоса. Творческая команда сделала ставку на высокую подвижность, скорость и акробатику, противопоставляя этот стиль тяжелым и сокрушительным атакам Призрака Спарты.
Актриса Дебора Энн Уолл, подарившая Фэй свою внешность и голос, поделилась деталями боевой системы за кулисами разработки
«Меня восхищает акробатичность Фэй. Геймплей за Кратоса невероятно крут благодаря его первобытной, сокрушительной мощи. Но Фэй ни в чем ему не уступает. Она так же сильна, как и ее муж, и является таким же великим воином, но ее стиль построен на стремительных вращениях, резких ударах и затяжных прыжках. Фэй часто ведет бой прямо в воздухе, что позволяет показать совершенно разные грани воинского искусства».
Согласно лору вселенной, Фэй на равных противостояла Тору, а их первая встреча с Кратосом началась с яростной битвы, которая лишь со временем переросла в любовь.
Экшен God of War: Laufey разрабатывается как эксклюзив PlayStation 5, однако точная дата релиза игры пока не сообщается.
С её тонкими ручёнками и весом в 50-55 кг, я думаю на равных она могла бы противостоять Кратосу (который наверное кг 90-100 весит), а уж тем более Тору который по мордасам и Кратосу надавал, разве что благодаря силе феминизма. Вот это и бесит в современных произведениях, делают вроде произведения про женщин, но всё равно сравнивают с мужчинами, по этому все они по большей части и проваливаются, потому что попытка делать 55 кг женщину на равных с 70-80 кг мужчиной выглядит очень нелепо, нет бы сказать, да слабее, но подход другой за счёт магии, акробатики и всё такое, а делать подобные заявления честно только ещё сильнее прогревать аудиторию что их любимого героя заменили на фемпрокладку и сравнивают её с ним, причём как уже неоднократно за последнее время показывали в мемах, изначально набравших вес франшизах за счёт мужских персонажей, потом заменяют фем прокладками, потому что иначе бы популярность они бы не завоевали у преимущественно мужской аудитории.
Эта бабища старые ГоВы хоть раз играла?
Че-то сомневаюсь, что Goddes of Kitchen будет делать такое:
изо всех сил прогревают прям очень усиленно так.
Фемодрочево , тут даже название не спроста в фиолетовом цвете .
Да ладно, ещё бы она была слабой и независимой.