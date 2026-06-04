"Не уступает Кратосу": Дебора Энн Уолл рассказала о невероятной силе Фэй в новой God of War

Анонс God of War: Laufey стал одним из главных сюрпризов прошедшего выпуска State of Play. Разработчики из Santa Monica Studio представили более двадцати минут игрового процесса и подробно объяснили, почему геймплей за новую главную героиню франшизы, Фэй, будет кардинально отличаться от привычных приключений Кратоса. Творческая команда сделала ставку на высокую подвижность, скорость и акробатику, противопоставляя этот стиль тяжелым и сокрушительным атакам Призрака Спарты.

Актриса Дебора Энн Уолл, подарившая Фэй свою внешность и голос, поделилась деталями боевой системы за кулисами разработки

«Меня восхищает акробатичность Фэй. Геймплей за Кратоса невероятно крут благодаря его первобытной, сокрушительной мощи. Но Фэй ни в чем ему не уступает. Она так же сильна, как и ее муж, и является таким же великим воином, но ее стиль построен на стремительных вращениях, резких ударах и затяжных прыжках. Фэй часто ведет бой прямо в воздухе, что позволяет показать совершенно разные грани воинского искусства».

Согласно лору вселенной, Фэй на равных противостояла Тору, а их первая встреча с Кратосом началась с яростной битвы, которая лишь со временем переросла в любовь.

Экшен God of War: Laufey разрабатывается как эксклюзив PlayStation 5, однако точная дата релиза игры пока не сообщается.