Пиццерия затроллила Santa Monica Studio с их анонсом God of War Laufey, и разработчики не смолчали

Состоявшийся на днях анонс новой части в легендарной серии, получившей название God of War Laufey, не оставил равнодушным никого. Решение отстранить от сюжета Кратоса и посвятить проект его жене Фэй (Лаувейе) произвело эффект разорвавшейся бомбы. Сейчас эту тему обсуждают даже за пределами геймерского комьюнити. И на волне этого грандиозного хайпа к дискуссиям неожиданно подключился крупный сеть пицерий.

Официальный британский X-аккаунт всемирной сети пиццерий Domino’s решил пошутить над радикальным смещением фокуса в франшизе. Они опубликовали едкий комментарий, собравший миллионы просмотров:

Игра God of War без Кратоса — это как [наша фирменная] пицца 'Пепперони Страсть' без пепперони.

Твит молниеносно стал вирусным, породив лавину издевательских мемных комментариев. Пользователи с улыбкой отмечали: "Если вашу игру начинает унижать корпорация, торгующая фастфудом, — вы понимаете, что с вашим продуктом явно что-то не так".

Такая массированная насмешка, по всей видимости, сильно задела создателей экшена. Креативщики и пиар-менеджеры студии Santa Monica не сдержались и ответили шутникам в очень холодной манере: "Окей, спасибо за этот отзыв, корпоративный аккаунт доминос пиццы". После этой перепалки игроки с юмором предположили, что в ближайшие несколько месяцев разработчики Santa Monica Studio явно перестанут заказывать себе итальянскую выпечку в офис из-за нахлынувшей обиды.

Напомним, еще вчера игру также активно критиковал оригинальный создатель франшизы Дэвид Яффе, из-за чего он сам моментально попал под шквал негативной реакции. Подробнее об этом мы рассказывали здесь:

Несмотря на весьма спорную реакцию комьюнити и насмешеки вокруг God of War Laufey, одного разработчики добились наверняка: игра перетянула на себя всё медийное внимание. Кажется, проект уверенно и громко застолбил за собой звание самой горячей темы для обсуждений в рамках всех грядущих летних релизов и шоукейсов.