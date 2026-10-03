Предзаказы God of War Laufey бьют рекорды вопреки критике фанатов

Анонс God of War Laufey вызвал бурные споры в игровом сообществе. Фанаты Кратоса активно критикуют выбор новой главной героини, а решение Sony отказаться от дисков в пользу исключительно цифрового релиза в PlayStation Store спровоцировало очередную волну недовольства. Однако на коммерческих показателях проекта это никак не сказалось.

Статистика предзаказов, открывшихся 29 сентября 2026 года, продемонстрировала аномальный для индустрии тренд. Обычно пик покупок приходится на первые два дня, после чего интерес аудитории падает вплоть до самого релиза. В случае с God of War Laufey спрос не просто удержался, а на третий день показал рост, превысив стартовые показатели.

Текущая ситуация доказывает серьезный разрыв между токсичными комментариями в сети и реальным коммерческим успехом. Несмотря на споры вокруг концепции, совершенно новый сеттинг и культовая вселенная остаются для геймеров главными аргументами в пользу покупки.

Поскольку официальный мировой релиз God of War Laufey на PlayStation 5 запланирован на 16 февраля 2027 года, у разработчиков из Santa Monica Studio есть еще много времени. Ближайшие месяцы покажут, удержится ли интерес на таком же высоком уровне, но первые сигналы четко указывают: вопреки громкой критике, бренд по-прежнему способен эффективно привлекать огромную аудиторию.