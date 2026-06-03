Режиссер God of War Laufey занимается серией со времен создания оригинального Кратоса

God of War: Laufey обещает направить франшизу в новое русло, сделав главной героиней Фэй — жену Кратоса и мать Атрея. Однако, несмотря на смену вектора, проект остается в руках человека, который следит за серией с самых первых шагов.

В интервью, опубликованном PlayStation, режиссер игры Ариэль Лоуренс пообщалась с креативным директором Santa Monica Studio Кори Барлогом и рассказала, что её связь с God of War началась еще до релиза самой первой части.

По словам Лоуренс, она участвовала в создании первого тизера оригинальной игры в 2003 году, сразу после окончания киношколы. Режиссер объяснила, что изначально пришла в Santa Monica Studio, чтобы помочь с монтажом промо-ролика. В то время команда была намного меньше, чем сейчас.

«Это было время, когда у Кратоса еще была синяя татуировка. Мы все еще звали его Доминус. В команде было всего 30 или 35 человек. Это была маленькая студия», — поделилась она.

После завершения той работы Лоуренс искала новые возможности внутри студии. В итоге на протяжении многих лет она помогала разным отделам и приложила руку к нескольким играм франшизы God of War. В 2015 году она покинула Santa Monica Studio ради работы в Riot, где вошла в сценарную команду League of Legends. Её возвращение состоялось в 2021 году, когда она уже обладала достаточным опытом для руководящей должности. Теперь God of War: Laufey станет её режиссерским дебютом в игровой индустрии.