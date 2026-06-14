Режиссёр God of War: Laufey рассказала о слиянии двух эпох серии

Режиссёр God of War: Laufey Ариэль Лоуренс рассказала, что новая игра станет своеобразным мостом между классической трилогией God of War и современной скандинавской сагой.

По словам Лоуренс, команда Sony Santa Monica стремилась объединить два подхода к игровому процессу, которые существовали в разные периоды развития франшизы. С одной стороны, разработчики хотели сохранить динамичные воздушные комбо, высокую мобильность и зрелищные цепочки атак, которыми славились первые части серии. С другой — не отказываться от более тяжёлого, приземлённого и реалистичного стиля сражений, представленного в God of War (2018) и God of War Ragnarök.

Режиссёр призналась, что всегда была поклонницей обеих концепций и задавалась вопросом, можно ли объединить их в одной игре. Именно поиск такого баланса стал одной из ключевых задач при разработке God of War: Laufey.

По мнению команды, идеальным персонажем для реализации этой идеи оказалась Фэй — жена Кратоса и мать Атрея. Благодаря её стилю боя разработчики получили возможность совместить гибкость, скорость и акробатичность классических частей с более серьёзным и эмоциональным тоном современных игр.

God of War: Laufey была анонсирована во время последней презентации PlayStation State of Play. Игрокам предстоит взять под управление Фэй и отправиться в путешествие по загробному миру, раскрывая её собственную историю, которая ранее оставалась за кадром основных игр серии.