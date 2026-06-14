Режиссёр God of War: Laufey рассказала о слиянии двух эпох серии

Режиссёр God of War: Laufey Ариэль Лоуренс рассказала, что новая игра станет своеобразным мостом между классической трилогией God of War и современной скандинавской сагой.
По словам Лоуренс, команда Sony Santa Monica стремилась объединить два подхода к игровому процессу, которые существовали в разные периоды развития франшизы. С одной стороны, разработчики хотели сохранить динамичные воздушные комбо, высокую мобильность и зрелищные цепочки атак, которыми славились первые части серии. С другой — не отказываться от более тяжёлого, приземлённого и реалистичного стиля сражений, представленного в God of War (2018) и God of War Ragnarök.
Режиссёр призналась, что всегда была поклонницей обеих концепций и задавалась вопросом, можно ли объединить их в одной игре. Именно поиск такого баланса стал одной из ключевых задач при разработке God of War: Laufey.
По мнению команды, идеальным персонажем для реализации этой идеи оказалась Фэй — жена Кратоса и мать Атрея. Благодаря её стилю боя разработчики получили возможность совместить гибкость, скорость и акробатичность классических частей с более серьёзным и эмоциональным тоном современных игр.
God of War: Laufey была анонсирована во время последней презентации PlayStation State of Play. Игрокам предстоит взять под управление Фэй и отправиться в путешествие по загробному миру, раскрывая её собственную историю, которая ранее оставалась за кадром основных игр серии.
Кратос как ГГ полный отстой, хорошо что выкинули его из игры. Надеюсь что все будущие игры уже будут выходить без его участия, желательно что бы он даже в лоре не упоминался.