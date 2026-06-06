Режиссёр God of War Laufey считает, что история Фэй не должна ограничиться одной игрой

Главная героиня God of War Laufey может не ограничиться одной игрой. Режиссёр проекта Ариэль Лоуренс заявила, что видит большой потенциал в персонаже и надеется, что история Фэй получит продолжение в будущем.

В беседе с журналистами Лоуренс отметила, что Фэй — это персонаж, «о котором можно продолжать рассказывать истории». По её словам, путь героини во многом перекликается с путешествием Кратоса, хотя начинается с совершенно других обстоятельств.

Разработчица также напомнила, что события God of War Laufey будут разворачиваться параллельно истории, показанной в God of War (2018) и God of War Ragnarök. Это уже породило множество теорий среди поклонников о том, каким образом сюжет новой игры пересечётся с уже известными событиями скандинавской саги.

Лоуренс добавила, что креативный руководитель серии Кори Барлог всегда понимал важность Фэй для вселенной God of War. Именно поэтому новая игра позволяет подробнее раскрыть персонажа, который до сих пор оставался одной из самых загадочных фигур франшизы.

Хотя в Sony Santa Monica пока не говорят о возможном продолжении, слова Лоуренс дают понять, что God of War Laufey может стать не разовым экспериментом, а началом новой сюжетной линии внутри вселенной God of War.