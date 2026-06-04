Сходство God of War Laufey с Forspoken заставило игровых критиков опасаться повторения громкого провала Square Enix

Недавний впечатляющий анонс God of War Laufey на презентации State of Play вызвал огромный ажиотаж, однако внимательные наблюдатели индустрии начали замечать в новом проекте Santa Monica Studio тревожные аналогии с другой известной игрой.

Журналисты издания TheGamer заметили, что сюжет новинки по трейлерам копирует завязку Forspoken (2023). Снова в центре внимания сильная героиня (Фэй вместо Фрей) в опасном магическом мире, а развлекает её болтливый спутник с плоскими шутками. Но если в провальной Forspoken это был язвительный браслет Кафф, то в свежей God of War напарником Фэй стал Фрэнк — живой желейный куб с мечом, которого сыграл Джек Куэйд.

Такой специфический юмористический акцент, глубоко уходящий корнями в атмосферу Dungeons & Dragons, вызывает серьезные опасения у критиков. Часть рецензентов боится, что бесконечный поток глупых шуток быстро начнет бесить геймеров и вызовет у аудитории лишь раздражение, как это случилось с экшеном от Square Enix.

Что интересно, сами игроки пока настроены иначе и вовсю признаются в любви космическому желе. Впрочем, эксперты советуют не спешить: ролики Forspoken поначалу тоже хвалили, а волна хейта поднялась лишь после пары часов реального геймплея. Главное же отличие новинки — колоссальный кредит доверия к авторам из Santa Monica Studio.