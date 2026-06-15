Слухи: Инсайдер назвал возможные сроки выхода God of War: Laufey

Новая часть серии God of War с подзаголовком Laufey может выйти значительно раньше, чем предполагали многие поклонники франшизы. По информации известного инсайдера NateTheHate, студия Santa Monica Studio ранее ориентировалась на релиз в первой половине 2027 года.

Источник отметил, что эти сроки не являются окончательными и могут измениться в процессе разработки. Тем не менее именно такой внутренний план, по его данным, некоторое время рассматривался командой. Косвенно эту информацию подтверждают и недавние сообщения журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера, который также упоминал 2027 год в качестве вероятного периода запуска игры.

God of War: Laufey была официально представлена в начале июня во время презентации State of Play. Тогда разработчики показали более двадцати минут игрового процесса, однако точную дату выхода или даже ориентировочное окно релиза раскрывать не стали.

Поклонники серии первоначально предполагали, что проект появится ближе к концу 2027 года, поскольку крупные ААА-релизы традиционно выходят в преддверии праздничного сезона. Однако новая информация указывает на то, что Sony может сделать ставку на весенний запуск, превратив God of War: Laufey в один из главных эксклюзивов первой половины года.

Такой сценарий выглядит вполне реалистичным и с учётом истории франшизы. Несколько предыдущих игр серии дебютировали именно весной, а перезапуск God of War 2018 года поступил в продажу в конце апреля. Если текущие планы не изменятся, Sony может объявить официальную дату релиза уже к концу 2026 года.